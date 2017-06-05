Валерий Дайнеко: Я спою «Малиновку», и никакой Ханок мне ничего не сделает 5.06.2017, 21:25

Солист «Белорусских Песняров» рассказал, как сохранить дружеские отношения между автором музыки, текстов и исполнителем.

Почему популярность на родине приходит к артисту после того, как он станет известным за рубежом, помогли ли отечественным музыкантам квоты в 75% на белорусском радио, стоит ли сегодня белорусским музыкантам искать счастья в России, как сохранить дружеские отношения между автором музыки, текстов и исполнителем их произведения ― на эти и другие вопросы в эфире «Еврорадио» ответил солист ансамбля «Белорусские Песняры», бывший участник легендарных «Песняров» Владимира Мулявина, заслуженный артист БССР, певец Валерий Дайнеко.

О выступлениях в России

Во времена кризиса, а он уже длится третий или четвертый год, концертов в России у нас очень мало, и я большинство времени провожу в Минске, от чего получаю огромное удовольствие: занимаюсь огородом, рыбалкой, отдыхом. Ну, а если случаются концерты какие-то, выезжаем. Пока такая вот ситуация. И у нас, и в России, и в во всей Европе, как мне кажется, кризис только начинается. Причём, стало меньше концертов и российских исполнителей. Сказалось это и на их гонорарах: они наконец поняли, что загибать не стоит.

О зарплатах в «Песнярах» и в «Белорусских песнярах»

У «Песняров» мы получали по двадцать рублей на человека за концерт. В принципе, в те времена все так получали. Просто, «Песняры» работали больше других и, конечно же, больше зарабатывали. Правда, были еще так называемые «фондовые» концерты, которые делали сначала комсомольцы, а потом бывшие комсомольцы ―- именно они занимались «левыми» концертами. Там мы получали по сорок рублей за концерт. А если таких концертов было три за день? По сравнению с тем, что зарплаты тогда у людей были 80-120 рублей в месяц, то получить 120 рублей за день ― это было очень хорошо.

Что касается зарплат в «Белорусских песнярах»... Сложно говорить о том, о чем вообще не хотелось бы говорить! Было или не было... Поскольку, мы и сейчас еще работаем, то пусть это будет загадкой. Вы же понимаете, что такое «кэш»? Это же все незаконно, и поэтому у нас таких концертов практически не было... У нас все концерты облагаются налогом. А деньги?.. А деньги нам дарят наши дети, некоторым ― родители.

О том, перестали россияне считать белорусов «братским народом» или нет

Это все есть, это правда, но ― на уровне политических деятелей. Газеты об этом могут что-то написать, в интернете об этом очень много говорится. Но от своих друзей, людей с которыми я там встречаюсь, я об этом не слышал и я изменения отношения к белорусам со стороны россиян не чувствую. Думаю, больше здесь на эту тему раздувается. Я не верю, что может между Россией и Беларусью что-то плохое произойти. Это может произойти только в том случае, если специально это сделать.

О гимне для БАТЭ

Я давно знаю эту команду, мы дружили, и не раз выступали на празднованиях по случаю побед этой команды. И поэтому я с удовольствием откликнулся на предложение спеть на записи гимна БАТЭ. И сделал это фактически бесплатно. Я просто откликнулся на предложение моих друзей.

О почетных званиях

У меня часто спрашивают: «Ты еще не народный?!». Не знаю, наверное, что-то нужно для этого сделать? Но никто ничего не предлагал. Правда, я не являюсь членом ни одного творческого союза. В принципе, меня эта ситуация не особо беспокоит. Может, для этого нужно иметь продюсера, который куда-то там пойдет. Но зачем? Ради пенсии, чтобы к ней добавили еще сто рублей? Да и продюсера у нас нет.

О запрете Ханка на исполнение его песен

Я в этой ситуации точно не на стороне Эдуарда Ханка. Первое, это его заявление было очень несвоевременным. И даже больше ― это было подло после того, что произошло. (После смерти Александра Тихоновича и траурного концерта по нему Эдуард Ханок запретил петь свои песни Ядвиге Поплавской, ― Прим.). Второе ― никто не имеет права запретить артистам исполнять песни ― любые! Нет такого закона! Мы можем выйти на сцену и петь любые песни. Кроме того, Эдуард Ханок за эти песни давно уже получил деньги. И получил не меньше, чем артисты, которые эти песни пели. Это уже не говоря о том, что именно артисты, которые пели его песни, сделали ему имя и раскрутили его. Я завтра выйду, и буду петь «Малиновку», и никакой Ханок ничего мне не сможет сделать ― ни с помощью суда, ни милиции.

О том, как Беларуси выиграть «Евровидение»

Для этого ничего не нужно. Нужно только честно артистом спеть. Так, как там было и в этом году, к примеру. Но! Чего там на самом деле хотят и какими методами там пользуются, в том же голосовании SMS, ― здесь никто ничего не знает. В этом году Беларусь представила на «Евровидении» песню полностью неконкурсную, но которой я лично дал бы первое место. Я был председателем жюри во время отбора на «Евровидение», и именно Naviband показались мне самыми... белорусскими. И самыми искренними. Именно этим и можно было бы «Евровидение» взять. И, наверное, взяли бы, но что-то в том голосовании было неправильно!