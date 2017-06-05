Белорусский прыгун в высоту взял «серебро» на международном турнире в Польше 1 5.06.2017, 21:58

Павел Селиверстов

Фото: bfla.eu

Павла Селиверстова превзошел лишь прыгун из Катара.

Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов занял второе место на международном турнире в польском Ополе, передает БелТА.

В своей лучшей попытке белорус показал результат 2 м 28 см. Его превзошел лишь Мутаз Эсса Баршим из Катара, который преодолел планку на высоте 2 м 37 см. Третье место занял польский спортсмен Войцех Тейнер - 2 м 20 см.

Павел Селиверстов является бронзовым призером чемпионата Европы - 2017 в закрытых помещениях. В ходе зимнего сезона атлет справлялся с планкой на высоте 2 м 32 см. Конкуренцию в сборной Беларуси в текущем сезоне ему может составить Дмитрий Набоков, который на недавнем Кубке Беларуси в Бресте взял высоту 2 м 28 см. Противостояние двух ведущих белорусских прыгунов можно будет увидеть в одном секторе на чемпионате Беларуси в Гродно 4-6 июля.