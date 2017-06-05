Белорус Олег Новицкий рассказал, как прошло возвращение на Землю 3 5.06.2017, 22:14

Олег Новицкий

Фото: roscosmos.ru

Космонавт завершил второй полет в космос, приземлился и уже гуляет с дочкой.

Сейчас Олег Новицкий привыкает к земной гравитации, проходит обследования медиков в Звездном городке и общается с родными, которых не видел больше чем полгода. Космические пейзажи в его Инстаграме сменились земными кадрами: картофельный пирог, приготовленный заботливой женой, первая после возвращения прогулка с младшей дочкой, которой недавно исполнился год, пишет kp.by.

Первая прогулка с дочкой после приземления. Фото: instagram.com/novitskiy_iss

- Мы смеемся, что первые один-два дня она будет ходить лучше, чем папа, - рассказала жена Олега Юлия накануне его возвращения. Ведь первые дни космонавту, который провел в невесомости 196 дней, ходить тяжело - он испытывает слабость, привыкает к гравитации. Впрочем, сейчас восстановление идет быстрее, чем после первого полета.

На орбите Олег провел множество исследований и экспериментов. Во время пребывания на МКС ему даже пришлось поставить самому себе пломбу – врачи с Земли подробно рассказали ему, как это сделать…

- Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее, - сообщили в Роскосмосе.

Фото приземления выглядят как кадры из фантастического кино: на парашюте спускается черная капсула, внутри которой находится Олег и его французский коллега Тома Песке. Но до этого происходят события еще более впечатляющие…

Фото приземления напоминает кадры из фантастического кино. Фото: roscosmos.ru

В атмосфере аппарат нагревается до экстремально высокой температуры +2000 градусов. Чтобы люди не пострадали, он имеет специальное защитное покрытие и теплозащитный экран. При спуске космонавты через иллюминатор видят, что их капсула объята огнем. К моменту достижения высоты в 10,8 км скорость спускаемого аппарата падает с 28 000 до 800 км/ч. Огня уже нет. Для дальнейшего уменьшения скорости срабатывает пиротехническая система отстрела крышки парашютного контейнера, и затем последовательно начинают раскрываться парашюты. Приземлиться на Землю спускаемый аппарат космического корабля должен со скоростью не более 2 м/с. Что чувствуют космонавты во время спуска?

«Корабль превращается в камень, падающий на Землю»

Жена Олега Юлия Новицкая в своем дневнике на сайте Роскосмоса рассказывает о том, как происходит возвращение:

«После того как автоматика отключает двигатели, из искусственного спутника Земли корабль превращается в камень, падающий на Землю по баллистической траектории. Тут уже в работу вступают другие приборы, которые обеспечивают работу систем, чтобы корабль вошел в атмосферу плавно, и спуск прошел в автоматическом режиме…

…Как меняется цвет плазмы от буро-красного до яркого, как огонек, и обратно, командир корабля все-таки может видеть. Все это сопровождается ступенчатой перегрузкой, которая затем спадает. Кроме перегрузки вход в атмосферу сопровождается сильной вибрацией, как если бы ваша машина едет по хорошим кочкам на одних дисках, без шин. Прибавьте к этому сильнейший гул, больше, чем в метро…»

Первые минуты после приземления. Фото: roscosmos.ru

«Перегрузка, сильнейшая болтанка и раскачка»

«…Затем характерный звук и удар - это момент выхода строп и открытия парашюта, сначала вытяжного, затем основного. Снова перегрузка, сильнейшая болтанка и раскачка. Затем перецепка и закрутка. Экипаж все это чувствует физически и прекрасно понимает, что происходит. И вот они спускаются под парашютом. С ними связывается поисково-спасательный самолет, интересуются самочувствием экипажа и параметрами входа в атмосферу. Последнее важно для баллистиков, чтобы рассчитать координаты приземления.

Следующий этап - отстрел лобовой теплозащиты и выравнивание давления. Вертолеты ведут космонавтов до самой Земли. Начиная с высоты 450 метров, наступает режим «тишина» - нельзя разговаривать, чтобы не откусить себе язык и не сломать челюсть во время посадки. Руки скрещены на груди, бортовая документация лежит на коленях. Совсем чуть-чуть и… удар о Землю. Очень сильный. Все! Ты вернулся!»