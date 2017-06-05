Игорь Криушенко: Против Болгарии будем играть на победу 5.06.2017, 22:40

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал, как будет готовить своих подопечных к матчу против болгар.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко во время открытой тренировки накануне матча квалификации чемпионата мира-2018 с командой Болгарии рассказал, к чему будет готовить подопечных, передает «Прессбол».

- Сборная Болгарии — быстрая, техничная команда. Достаточно плотно играет сзади, соперника встречает невысоко, старается быстро переходить из обороны в атаку. Вот основные моменты, на которые болгары делают упор. Как нам играть против них? Расскажу ребятам. На победу.

- Вы вызвали много игроков из чемпионата Беларуси. Продолжите делать на них ставку?

- Если игроки будут расти и показывать стабильный уровень, то зачем искать добра от добра?

- Как мотивировать сборную на матчи, которые для нас уже мало что решают?

- Нужно не глобально смотреть на ситуацию, а настраиваться на каждого соперника и стараться сыграть на максимуме.

9 июня сборная Беларуси проведет отборочный поединок чемпионата мира с болгарами (Борисов, «Борисов-Арена», 21.45), а 12-го — товарищескую встречу с новозеландцами (Минск, стадион «Трактор», 19.00).