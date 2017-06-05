Тысячи белорусов просят МВФ не давать кредит Лукашенко 8 5.06.2017, 22:55

Более 3 500 белорусов подписал петицию к МВФ с просьбой не давать кредит правителю.

$ 3 млрд, которые маячат на горизонте более двух лет, до сих пор недосягаемы. В Минске началась очередная миссия Международного валютного фонда. Власти Беларуси будут обсуждать с делегатами и долгожданный кредит, передает «Белсат».

«Я просто хочу предупредить вас, мужики, те, кто ведут эти переговоры, если вы хотите перечеркнуть все, что было сделано народом и президентом за 20 лет, то этого не получится», - предупреждал Александр Лукашенко.

Как же сделать омлет, не разбивая яиц?

Возможно ли и деньги получить, и не слишком изменять существующую экономическую систему? МВФ в первую очередь требует от Минска коренных реформ в госсекторе. Четверть предприятий в экономике - убыточные, это 416 организаций, среди которых и промышленные гиганты.

Перспективы новой задолженности некоторые белорусские экономисты и политики оценивают скептически. Не исключают, что часть средств может пойти на «социальный подкуп» населения, которое в этом году шумно выражало недовольство экономической политикой властей.

Белорусы просят не давать

В том, что давать кредит не стоит, уверен активист Денис Казакевич, а также 3 500 подписчиков его петиции к МВФ. Белорус передал директору европейского офиса МВФ Джеффри Фрэнксу обращение, где заявляет, что в Беларуси нет верховенства права, а потому никакие внешние инвестиции не могут быть эффективными.

С этой мыслью соглашается и политический обозреватель Александр Класковский, который полагает, что без иностранного финансирования Беларусь сейчас не обойдется. Хотя бы потому, что нужно расплачиваться по прежним кредитам, внешний долг на 1 мая составил почти Br 36 млрд.

«Альтернатива де факто такая: в России брать деньги, а Россия дает под большой процент, а во-вторых, Кремль выдвигает и политические условия, не всегда они проговариваются, но могут быть очень дискомфортными для нашего суверенитета. А МВФ, хотя Лукашенко иногда и проговаривается, что эти империалисты «хотят взять нас за горло», на самом деле Россия хочет взять за горло», - отметил Класковский.

Эксперты полагают, что в этом году кредита МВФ скорее всего и не будет.