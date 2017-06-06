Бойцы НАТО отрабатывают защиту «Сувалкского коридора» 2 6.06.2017, 7:39

4,609

ФОТО: FLICKR/U.S. ARMY EUROPE IMAGES

В учениях примут участие около полутора тысяч литовских, польских, британских и американских воинов.

Дислоцированные в Литве и Польше военнослужащие НАТО на следующей неделе проведут тренировку по обороне так называемого «Сувалкского коридора», по которому в случае военного кризиса в страны Балтии может прийти поддержка союзников, сообщает delfi.lt.

17-19 июня в этих учениях примут участие около полутора тысяч литовских, польских, британских и американских воинов, которые привлекут тяжелую военную технику и вертолеты.

Эта операция является частью международных учений «Железный Волк 2017» (Gelezinis Vilkas 2017).

«Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики», - сообщил в понедельник журналистам командующий Сухопутными войсками бригадный генерал Валдемарас Рупшис.

«Сувалкским коридором» именуется пограничный участок между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке - с Беларусью. В случае войны его захват преградит союзникам НАТО дорогу в страны Балтии, поэтому эксперты «Сувалкский коридор» часто называют ахиллесовой пятой.