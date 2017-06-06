В милиции объяснили «ночной дозор» в Ветке 11 6.06.2017, 7:58

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Фото: Vetka.by

Александр Кошман уже попадал в скандалы, когда преследовал в Гомеле общественных активистов и мешал работе журналистов.

В ночь на воскресенье подполковник Александр Кошман с еще одним милиционером зашел в частный дом в деревне Пыхань Ветковского района, сказал, что здесь проходной двор, потребовал документы и остановить запись видео.

Сергей Помозов возмутился приходом непрошенного гостя

Семья уже не спала. А милиционер явно провоцировал хозяина дома на конфликт, приближался физически, потом начал светить тактическим фонариком в глаза.

«Документы, подтверждающие вашу личность. Хочу убедиться, что вы здесь живете, что вы гражданин Республики Беларусь. Возможно, вы находитесь в розыске», — требовал милиционер.

Ненасильственное противостояние длилось 10 минут, Сергей Помозов документы не представил.

Милиционер ушел, но нарушение прав осталось

«Должно быть все по закону. Если ты пришел ко мне в полночь, то должна быть санкция прокурора или какие-то ориентировки», — считает Сергей Помозов, житель дома.

«Он пришел на частную территорию и вмешался в частную жизнь целой семьи, как видно из видео-контента, с учетом жены, детей и других домочадцев. Конечно, надо добиваться, чтобы этот милиционер был наказан», — рассказал «Белсату» правозащитник Леонид Судаленко.

Объяснение инцидента опубликовал портал милиции Гомельской области

Согласно официальной информации, заместитель главы Ветковского РОВД якобы искал в доме Помозова преступника, так как в районе происходят кражи с дач.

Александр Кошман уже попадал в скандалы 6 лет назад, когда в Гомеле преследовал общественных активистов и препятствовал работе аккредитованных журналистов. Тогда еще майор даже имел замечания от прокуратуры, но только получил новые звезды на погонах.

Сейчас подполковник Кошман — первый заместитель главы Ветковской милиции

Милиционер фактически командует районом, так как его шеф — Владислав Антоненко — потерял работу. В апреле на ветковской улице, не при исполнении, Антоненко прицепился к подростку, а услышав что-то неприятное, ударил парня. В деле разбирается Следственный комитет Гомельской области.