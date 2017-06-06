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Олег Дулуб: Юрий Чиж и президент «Карпат» чем-то похожи между собой

  • 6.06.2017, 7:59
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ФОТО: ONLINER.BY

Белорусский тренер рассказал, чем ему помог опыт работы в минском «Динамо» .

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб в интервью программе «Время футбола» сравнил работу в минском «Динамо» и «Карпатах».

– Владимир Журавель попросил задать вопрос: после опыта с минском «Динамо» проще было работать в «Карпатах»?

– Если бы не опыт в минском «Динамо», я бы эти восемь месяцев в «Карпатах» не выдержал. Обстановка, в которой я оказался, чем-то похожа на «Динамо». Различие только в том, что минчане всегда решали задачи вверху таблицы. А «Карпаты» оказались в другой ситуации и боролись за выживание. И опыт выстраивания отношений с руководством помог, потому что Юрий Чиж и президент «Карпат» чем-то похожи между собой. Оба амбициозны, требуют максимального результата.

- Что теперь?

– Отпуск. Отдыхаем и до 15 числа набираемся сил, – сказал Дулуб.


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