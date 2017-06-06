Цены на бензин будут неизбежно расти 10 6.06.2017, 8:10

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«Модернизацию» НПЗ проведут во многом за счет автомобилистов.

Об этом в интервью Charter97.org заявила экономический аналитик издания «Белрынок» Татьяна Маненок.

- Власти готовятся провести очередную масштабную «модернизацию». В этот раз на два нефтеперерабатывающих завода готовы потратить астрономическую сумму в 1,2 миллиарда долларов. Как так получилось, что «флагманы экономики» стали, по словам Лукашенко, превращаются в убыточные предприятия?

- Прибыль нефтеперерабатывающей отрасли действительно резко снизилась. И на то были веские причины, прежде всего – падение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Но для белорусских НПЗ вдобавок к этому в конце прошлого года сложилась форс-мажорная ситуация: снижение объемов импорта российской нефти на 6 миллионов тонн. Только по этим двум причинам белорусские НПЗ теряли по 1,6 миллиардов долларов валютной выручки.

Подорвало белорусские НПЗ также и то, что в течение 4-х лет были заморожены цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке. За это же время акцизы на нефтепродукты были увеличены на 50%, и это фактически было переложено на плечи Новополоцкого и Мозырского заводов.

Кстати, Новополоцкий «Нафтан» оказался в еще более сложной ситуации – именно потому, что на нем уже была начата «модернизация». В итоге завод оказался настолько закредитованным, что для него оказалось практически невозможным найти еще какие-то инвестиции. В итоге завершение этой «модернизации» перенесли на 2019 год.

- Одну «модернизацию» отложили и почти сразу же заговорили о другой. В чем причина такой спешки властей?

- Дело в том, что Россия сейчас осуществляет проект налоговой реформы. Это означает повышение цены на нефть на внутреннем рынке и снижение пошлин.

«Налоговый маневр», предпринимаемый Россией, ударяет по белорусской нефтепереработке, поскольку именно экспортная пошлина позволяла получать доходы из нефти, не прикладывая никаких усилий. Фактически для Беларуси устанавливается запретительная пошлина на экспорт мазута в РФ в размере 35%.

Поэтому белорусским НПЗ волей-неволей придется переориентироваться на мировые рынки, где совсем другие требования к качеству продукции. Этим и вызвана объявленная властями форсированная «модернизация». В скором времени белорусским НПЗ придется работать в ситуации дорогого сырья и жесткой рыночной конкуренции.

- Но откуда власти возьмут на эту спешную модернизацию целых 1,2 миллиарда долларов в условиях экономического кризиса?

- Скорее всего будет снижено или вовсе отменено так называемое «перекрестное субсидирование» внутри отрасли. На сегодняшний день «Нафтан» фактически субсидирует «Полимир», предоставляя ему сырье по заниженным ценам.

Отказ о такой практики будет сделан также для того, чтобы повысить рентабельность в глазах банков и попробовать найти у них новые кредиты на «модернизацию».

Кроме того, власти будут пытаться найти средства на «модернизацию» НПЗ за счет повышения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Поэтому рост цен на бензин в Беларуси практически неизбежен. Разница в цене на автомобильное топливо с Россией будет все больше расти, ведь это очевидно: РФ имеет свои запасы нефти, а Беларусь – практически нет. Других вариантов здесь нет.