Назван простой способ определить возраст собак и кошек в человеческих годах 1 6.06.2017, 8:26

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Фото с сайта korrespondent.net

Принцип «умножать на семь» оказался, мягко говоря, неправдой.

Каждый второй владелец кошки или собаки, глядя на своего питомца, задумывается: а если бы этот пушистый бандит был человеком, сколько бы ему было лет?

Получить ответ на этот вопрос не так уж и сложно. В AdMe.ru обратились к ветеринарным источникам и узнали, как конвертировать возраст четвероногого друга в человеческие года.

Среди хозяев собак бытует мнение, что один год жизни собаки равен семи человеческим годам. Однако ученые отметили тот факт, что собака к годовалому возрасту достигает половой зрелости и готова к продолжению рода. Человек же достигает половозрелого возраста примерно к 15 годам, но никак не к семи.

К первому году жизни собака достигает подросткового возраста. А дальше принцип определения «человеческого» возраста питомца будет отличаться в зависимости от породы.

Маленькие собаки живут дольше остальных. Поэтому, хотя они и достигают половой зрелости к году, дальнейшее их развитие идет медленно. Как соотнести возраст маленькой собачки с человеческими годами, вы можете узнать из таблицы ниже.

Продолжительность жизни средних собак меньше, чем у маленьких. Притом, как показывают исследования, чем тяжелее собака, тем меньше она проживет.

Как конвертировать возраст средней собаки в возраст человека, вы поймете из таблицы ниже.

К сожалению, большие и тяжелые собаки, такие как доги или сенбернары, живут недолго. Некоторые ученые связывают это с большой нагрузкой веса на органы, другие — с высокой скоростью деления клеток.

К пятнадцати годам организмы таких псов изнашиваюся так, как у человека — к девяноста. Узнать больше о соответствии возраста больших собак человеческим годам вы сможете из следующей таблицы.

Около двадцати лет назад средняя продолжительность кошачьей жизни была не больше шести лет. Однако сегодня, когда на рынке достаточно сбалансированных кормов, а качество ветеринарной помощи выросло, большинство кошек доживает до пятнадцати лет.

Узнать, как возраст тех, кто гуляет сам по себе, соотносится с человеческим, вы сможете из таблицы.

Выучить эти соответствия не так-то просто, ведь не во всех случаях есть определенная формула конвертации. Поэтому, чтобы не забыть о том, какой человеческий возраст соответствует возрасту вашего питомца, рекомендуем сохранить этот материал и поделиться им с друзьями.