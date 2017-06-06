Быховский Стив Джобс 6 6.06.2017, 8:43

1,058

Обычный белорусский пенсионер делает вещи, которые могли бы превратить его в миллионера.

Без нужного образования быховский пенсионер Виктор Фадеев в собственном гараже производит различные электрические и механические устройства, которые могли бы быть запатентованы и превратить его в настоящего миллионера, пишет сайт 6tv.by.

Но такое было бы возможным в Америке, так как известно, что Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг - все они ради бизнеса бросили престижные университеты через полгода обучения. В общем, среди мировых богачей много и тех, кто не закончил даже школу. Например, Амансио Ортега, владелец брендов Zara, Mаssimo Dutti и Oysho бросил школу в 13 лет. Но как люди, которые не учились вдруг, получают способности к конструированию?

Виктор Фадеев утверждает, что его талант является следствием лени. Чтобы не делать тяжелую физическую работу, он придумывает какую-то устройство. Обычно такие люди получают первые навыки еще в семье. Так получилось и в случае Виктора Фадеева - его дядя когда-то специально изготовил инструменты под детскую руку. Чем-то его судьба похожа на жизненный путь Стива Джобса, который также начинал с ремонтов в гараже приемного отца.

Интересно, что в школе на уроках трудового обучения Фадеев постоянно получал оценку «3». Творческой личности было тесно в условиях жестких правил советского образования. Делать скворечники не хотелось, и в восьмой классе парень смастерил аэросани с настоящим винтом. Школьное ученичества было для него тяжелым.

Виктор Фадеев не скрывает, что за всю жизнь не прочитал ни одной художественной книги. Единственное, что интересовало юношу - журнал «Моделист-контруктор». С трудом получив обязательное в СССР среднее образование, юноша решал поступить в вуз, но предсказуемо написал сочинение с чуть ли не сотней ошибок. Образование ему получить так и не довелось.

В армии его заинтересовала электроника, и получив там нужные навыки, он после демобилизации пошел работать электриком. Шестой - наивысший разряд, он получил за пару лет, можно считать, экстерном, но диплома об окончании профильного учебного заведения у него никогда не было. Этот факт очень удивил начальников асфальтового завода, куда Виктор Фадеев устроился на работу. Ночью он готовил оборудование к работе, а днем проводил свои испытания.

За всю свою жизнь он приобрел только один - токарный - станок, все остальное делал своими руками. Ради удовольствия сам изготовил под свои нужды сварочный аппарат мощностью всего в 1 кВт, сконструировал электрическую мини-кузницу для разогрева металла, а когда начал строительство гаража, то за день сделал бетономешалку.

Имеет он также многофункциональный деревообрабатывающий станок своей конструкции, который вращается от одного двигателя, но самая необычная его творческая работа - самодельный многофункциональный трактор.

Из-за суровой быховской зимы конструктор изготовил специальное пусковое устройство, позволяющей заводить мотор без аккумулятора. Трансформатор под него пенсионер намотал сам по своей придуманной электросхеме.

В Америке, когда 13-летний Джобс решил попробовать собрать цифровой частотомер, ему не хватало деталей, которые производила фабрика Hewlett-Packard, и он позвонил просто домой Биллу Хьюлету. В результате он получил не только детали, но и работу в НР.

Виктор Фадеев как был, так и остался в собственном гараже, хотя его идеи могли бы привлечь производителей техники. К сожалению, инновации в Беларуси не интересны чиновникам.