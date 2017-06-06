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В российской комедии пошутили над Лукашенко и его сыном Николаем

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  • 6.06.2017, 8:48

По сценарию, повара приехали готовить в Кремле для правителя России и его гостей.

В российской комедии «Кухня. Последняя битва», которая вышла в прокат 20 апреля, высмеяли младшего сына Александра Лукашенко, сообщает «Белсат».

По сценарию, повара приехали готовить в Кремле для главы России и его гостей. Во время одной из сцен на заднем плане является мальчик с игрушечным мечом и в очках виртуальной реальности.

Он разбивает вазу, из-за кадра слышно голос с акцентом похожим на Александра Лукашенко: «Коля, иди сюда я тебе сказал, нам так денег никто не даст. Да положи ты на место эти очки, опять батарейка сядет».

Один из актеров заглядывает за стену, после чего голос говорит: Ну, извините, это не мы.


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