Сергей Кисляк станет свободным агентом 6.06.2017, 8:59

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Хавбек сборной Беларуси в ближайшее время покинет «Газиантепспор».

Полузащитник достиг договоренности с клубом о досрочном расторжении контракта и станет свободным агентом, сообщает Cagdas (перевод – pressball.by).

Напомним, по итогам сезона «Газиантепспор» вылетел из турецкой суперлиги.

Сергей Кисляк, ранее выступавший за «Рубин» и «Краснодар», стал игроком «Газиантепспора» прошлым летом. Футболист провел 12 матчей в чемпионате Турции, в которых отметился двумя голевыми передачами.