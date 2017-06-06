Макей: Мы не собираемся никуда уходить от России 9 6.06.2017, 9:12

ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Режим будет укреплять экономические, политические и военные связи с «российскими друзьями».

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России в понедельник в Москве, передает «Интерфакс».

«Мы всегда говорим это не только нашим российским друзьям, но и нашим европейским партнерам: мы не собираемся никуда уходить от России. Более того, мы прекрасно понимаем, что наши экономики и народнохозяйственные системы тесно переплетены, и мы никогда не уйдем от того, чтобы сотрудничать друг с другом», - сказал глава белорусского МИДа.

По словам Макея, Беларусь ни в коей мере не собирается рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с «российскими друзьями».

«Мы хотим не только сохранить, но и наращивать наше присутствие на российском рынке», - отметил глава МИД Беларуси.

«Поэтому будьте уверены, что никто в Беларуси даже не имеет никаких намерений оторваться от России. Тем более мы понимаем, что только с соседними странами можем иметь больший объем торговли, и это будет на пользу и нашим государствам, и нашим народам», - подытожил глава внешнеполитического ведомства Беларуси.