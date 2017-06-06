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В центре Минска на колесе машины образовался улей

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  • 6.06.2017, 9:22

Хозяйка авто долго не могла решиться – ехать или нет.

Минчанка Ксения Федорова разместила фотографии в своем Facebook. Видно, что переднее колесо автомашины буквально превратилось в улей, пишет kp.by.

По словам Ксении, это случилось прямо в центре города - на улице Комсомольской. По словам Ксении, она позвонила в МЧС, где ей сказали, что пчел нужно просто задавить.

Фото: Ксения ФЕДОРОВА

В результате девушка приняла решение ехать. Часть пчел погибла, другая часть - разлетелась.

Фото: Ксения ФЕДОРОВА

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