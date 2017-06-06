Минчанка отбила у налоговой свои $3 тысячи 6.06.2017, 9:30

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Теперь налоговики сами ответят перед судом за попытку собрать дополнительный побор.

Письмо из налоговой с требованием заполнить декларацию о доходах Екатерина получила в июне прошлого года. Девушка говорит, что честно заполнила ее и отнесла в инспекцию. Но там почему-то не засчитали ее доходы от ИП и прислали извещение, что нужно уплатить подоходный налог. Девушка вместе с отцом решила доказывать свою правоту до конца, пишет onliner.by.

— У дочки попросили декларацию за 2014—2015 годы, она, как честный человек, все предоставила. В графе «Доходы» указала сумму доходов от ИП, — говорит папа Катерины Юрий Юрьевич, который помогает девушке.

Налоговая инспекция проверила доходы Катерины не только за эти два года, но еще и за другие, начиная с 2006-го. Сотрудники инспекции попросили Катерину пояснить, откуда деньги.

— Как я потом узнала, по закону они должны были сначала истребовать декларацию за эти годы — и уже тогда просить пояснений. Но раз налоговая требует, я предоставила пояснения, — говорит Катя. — Я снова указала, что у меня были доходы от ИП.

В ноябре девушка неожиданно получила расчет налога. Налоговые органы сообщали, что ее расходы превышают доходы чуть более чем на 36 тыс. рублей. А это значит, что ей в течение ближайших 30 дней нужно доплатить в бюджет 5700 рублей.

— Откуда, что, почему? Почему не попросили пояснить причины превышения расходов над доходами, как этого требует закон? — удивляется Юрий Юрьевич. — Мы стали разбираться, но оказалось, что доходы от ИП просто-напросто не включили в общие доходы. В налоговой нам сказали что-то в духе «Заплатите, а потом будем разбираться».

«Как понять, правильно ли мне начислили налог, если нет информации, что декларация проверена?»

Юрий Юрьевич и Катя стали изучать закон «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств», а также инструкции МНС №1 и №103. Нашли множество нестыковок.

— Если исходить из законодательства, у нас должны были истребовать декларацию за те годы, а потом попросить дать пояснения. Если увидели превышение расходов над доходами, опять же должны попросить пояснения, — считает Юрий Юрьевич. — Более того, в инструкции №103 есть пункт 15, в котором сказано, что если в ходе проверки декларации никаких нарушений не выявлено, то на первом ее листе должна быть надпись «Проверено» с подписью и датой. Если видят, что что-то не так, вызывают плательщика, составляют акт о нарушении и выставляют штраф. Если следовать логике закона, все это делается до произведения расчета.

Отец и дочка говорят, что их не вызывали для составления акта о нарушении и не выписывали штраф. Следовательно, декларация проверена и верна.

— Когда нам выставили расчет, я решила проверить, а что с декларацией, все ли по закону. Пришла в налоговую, попросила свой экземпляр — а там нет надписи «Проверено», — объясняет Екатерина. — Я спросила, почему она отсутствует. Инспектор говорит: «Проверка продолжается». Я в шоке: «Как? Вы же мне налог выставили!» И как понять, правильно ли мне начислили налог, если нет информации, что декларация проверена? Вдруг там ошибки?

Минчане написали обращение в налоговую. И получили необычный ответ, что эту надпись необязательно было ставить до того, как будет произведен расчет налога.

«Соответственно, порядковые номера пунктов инструкции являются нумерацией структурных элементов нормативного правового акта, а не хронологической последовательностью действий налогового органа», — гласит ответ от инспекции. На это Юрий Юрьевич и Екатерина только разводят руками.

— И ответы о том, что нет хронологической последовательности, мы получили даже от Министерства по налогам и сборам, — говорит Юрий Юрьевич. — Выходит, можно выставить сумму налога, не проверяя декларацию, что ли?

«Раз не можете найти расходы, значит, доходом будет вся выручка»

— Ладно, говорим: почему тогда вы не включаете доходы от ИП? Это, говорят нам, не ваш доход, у вас выручка, — пересказывает ответ налоговой Екатерина. — Мы говорим, что выручка это последние три года, но а раньше-то, когда доходы были, чего не включили?

Мы попали на разные периоды налогообложения. Было время, когда ИП платили 15% от дохода. В этом случае предприниматель сдавал декларацию и указывал отдельно выручку, доход и налог. Проблем с определением дохода у предпринимателя, когда он подавал декларацию как физическое лицо, не было.

Но за последние три года законодательство изменилось. Мы стали платить 5% с выручки. Книгу учета доходов теперь вести не нужно, выручка определяется по кассовой ленте. Сколько наторговал за месяц, за столько и плати.

— Более того, в самой декларации мы, согласно инструкции №1 от МНС, обязаны писать выручку в доходы, — возмущается Юрий Юрьевич. — Я спросил, правильно ли сделала моя дочь. Мне ответили: да, правильно. Так в чем тогда дело? Налоговая ведь может найти все расходы и поставить их в соответствующую графу? Может. Пожалуйста, сравнивайте, ищите. Раз не можете найти расходы, значит, доходом будет вся выручка.

Екатерина и Юрий Юрьевич потратили на переписку полгода и в итоге дошли до Министерства по налогам и сборам. За это время их доходы пересчитывали несколько раз.

— Самое интересное, что за это время нам пришло несколько вариантов расчетов доходов и расходов. В одном варианте в остатке у Кати стояло 500 рублей, во втором — минус 300 рублей, в третьем — 1 млн, а в четвертом — 2,7 млн, — добавляет Юрий Юрьевич. — И какой верный? Объясню, почему важна запись суммы остатка. Дело в том, что проверка этой записью оканчивается. Дальше налоговые будут сопоставлять твои доходы и расходы, исходя из этой суммы. И если у тебя записан ноль, а на самом деле деньги есть, то, потратив эти деньги на приобретение, к примеру, жилья, ты заплатишь налог.

«Мы подали на сотрудников налоговой в суд: они должны отвечать за свои действия»

В конце концов они добились своего: налоговая ответила, что верный остаток — 5,27 млн неденоминированных рублей и что претензий к Катерине больше нет.

— Но претензии появились у нас. Полгода переписок и нервов не прошли даром, — говорит Юрий Юрьевич. — Мы подали на сотрудников налоговой в суд за все те действия по ходу проверки, которые ущемили наши законные интересы. Мы требуем, чтобы ответы этих должностных лиц были признаны не соответствующими нормативной базе. Ведь по закону они обязаны давать достоверную устную или письменную консультацию. Также их ответы мы просим признать ущемляющими права граждан. Более того, мы хотим, чтобы они ответили за свои действия.

Первый суд (районный) Екатерина и ее папа проиграли. Сейчас они готовятся обжаловать решение и пойти в городской. Настроение у минчан решительное. Говорят, останавливаться не собираются.

Сотрудники ИМНС по Советскому району Минска от комментариев отказались еще во время первого заседания суда.