В США опубликовали секретный доклад о российских хакерах 6.06.2017, 9:47

Подозреваемую в копировании материалов Агентства по национальной безопасности США арестовали.

Российские хакеры атаковали, по крайней мере, одного поставщика программного обеспечения для голосования в США за несколько дней до выборов в прошлом году. Об этом говорится в докладе Агентства по национальной безопасности США (АНБ), просочившемуся в СМИ. В нем упоминается, что хакеры проникли в системы голосования в США гораздо дальше, чем предполагалось ранее, сообщает «Голос Америки».

Секретный доклад АНБ, опубликованный интернет-изданием The Intercept, не упоминает о том, повлияли ли хакеры на результаты выборов. В нем говорится, что российская военная разведка атаковала компанию, занимающуюся программным обеспечением для голосования в США, и отправила осенью 2016 года фишинговые электронные письма более чем 100 местным должностным лицам, связанных с выборами.

Представители спецслужб США от комментариев отказались.

В документе АНБ говорится, что российская военная разведка «выполнила операции кибер-шпионажа против названной компании США в августе 2016 года, по-видимому, для получения информации о программных и аппаратных технологиях, связанных с выборами, согласно информации, которая появилась в апреле 2017 года».

Считается, что хакеры затем использовали данные, полученные в рамках проведенной операции, для создания новой учетной записи электронной почты для запуска кампании по фишингу в правительственных учреждениях штатов по всей стране, говорится в документе. В докладе не указывается, какие именно штаты могли пострадать от действий хакеров.

Информация в обнародованном документе является более обширной, чем январская оценка разведслужб США.

«Российская разведка получила и поддерживала доступ к элементам голосования и подсчета голосов избирательных комиссий на разных уровнях», - говорится в докладе. Департамент внутренней безопасности США «считает, что типы систем, на которые были направлены хакерские атаки, не участвовали в подсчете голосов».

Издание The Intercept связалось с АНБ и офисом директора Национальной разведки США по поводу доклада, и оба агентства просили его не публиковать. Представители разведки США попросили The Intercept отредактировать некоторые разделы доклада. Издание пошло на встречу, поскольку часть информации была «явно не в интересах общества».

Associated Press не смогло подтвердить подлинность документа АНБ от 5 мая, опубликованного The Intercept.

Министерство юстиции США обвинило 25-летнюю Риалити Ли Уиннер (Reality Leigh Winner) в копировании секретных документов и передачу их журналисту неназванного издания.

Адвокат подозреваемой Титус Томас Николс отказался подтверждать, обвиняется ли она в утечке доклада АНБ, опубликованном The Intercept. Он также отказался назвать федеральное агентство, на которое работала Уиннер.

Позже стало известно, что сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер была арестована.

25-летняя Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее - сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщает ВВС.