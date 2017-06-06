Нина Шидловская: «Дела патриотов» вообще не должно быть 4 6.06.2017, 10:08

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Нина Шидловская

Чтобы найти хоть какие-то зацепки для сфабрикованного дела, в КГБ начали вызывать жен белорусских патриотов.

Из следственных изоляторов продолжают освобождать фигурантов «дела патриотов». На свободу вышли Сергей Кунцевич и Андрей Белявский.

Однако следствие продолжается, и на допросы в КГБ начали вызывать даже родных некоторых задержанных, рассказала «Радыё Рацыя» Нина Шидловская - исполнительный директор «Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» и бывшая жена одного из фигурантов дела и основателя давно несуществующей организации «Белый легион» Мирослава Лозовского.

«К большому сожалению, сказать, что дело завершается, невозможно. Начали вызывать родственников тех, кто сейчас находится или в СИЗО КГБ, в СИЗО на Володарского. Поэтому говорить, что уже к какому-то логическому завершению идет дело, к сожалению, рано. Другой вопрос, что людей уже освобождают, в данных условиях это достаточно радостно. Другой момент - с них не снимают обвинений.

Они остаются подозреваемыми по делу и находятся под подпиской о неразглашении, то есть, продолжают быть фигурантами. Мне стало известно, что вызвали двух жен задержанных на беседу в качестве свидетелей в КГБ. Понятно, что обе находятся под подпиской о неразглашении. Могу точно сказать, что «беседа», которая произошла с Анной Дундуковай, была в достаточно спокойной тональности, и сама атмосфера не была психологическим давлением на нее. Это тоже не может не радовать.

То, что в качестве свидетелей вызывают жен, по моему мнению, является попыткой найти хоть какие-то зацепки, ведь фактически доказательств как не было, так и нет.

Ребята не создавали никаких формирований, не делали ничего противозаконного. Этого дела вообще не должно было быть», - рассказала Нина Шидловская.

Сейчас в следственных изоляторах КГБ и МВД по «делу патриотов» находится 14 человек.