После матча Беларусь — Болгария болельщики смогут воспользоваться бесплатным транспортом
- 6.06.2017, 10:16
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Из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд.
После матча Беларусь — Болгария, который начнется в 21.45, 9 июня, на «Борисов-Арене», из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в столице по спальным районам города. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Беларуси, пишет tut.by.
По просьбе федерации Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд региональных линий экономкласса сообщением Борисов — Минск.
Расписание:
Борисов — Минск-Пассажирский
отправлением со станции Борисов 10.06.2017 в 00.08
с остановками в пути следования:
— Печинский (00.14−00.22),
— Жодино-Южное (00.33−00.35),
— Заречное (00.47−00.49),
— Минск-Восточный (01.27−01.30)
— прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 01.36.
Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный!
Также от станций Минск-Восточный и Минск-Пассажирский совместно с «Минсктрансом» будут пущены восемь дополнительных автобусов в спальные районы города Минска.
От диспетчерской станции «Восточная» по маршрутам (отправление автобусов в 01:45):
Маршрут 1
ул. Свердлова — ул. Аранская — пр-т Партизанский — ул. Ванеева — ул. Ваупшасова — ул. Алтайская — ул. Ангарская — пр-т Партизанский до ДС «Шабаны».
Маршрут 2
ул. Свердлова — ул. Маяковского — Игуменский тракт — МКАД — ул. Уборевича — ул. Ташкентская — ул. Малинина — пр-т Рокоссовского — АВ «Восточный»
От станции «Минск-Пассажирский» (с улицы Бобруйской) по маршрутам (отправление автобусов в 01:55):
Маршрут 3
ул. Чкалова — ул. Брилевская — ул. Казинца — ул. Корженевского — ул. Кижеватова
Маршрут 4
пр-т Дзержинского — МКАД — ул. Шаранговича — ул. Пономаренко
Маршрут 5
ул. Клары Цеткин — ул. Кальварийская — ул. Притыцкого — ул. Кунцевщина — ул. Матусевича
Маршрут 6
пр-т Победителей — ул. Радужная — ул. Тимирязева — ул. Орловская — ул. Сурганова — ул. Академическая — ул. Радиальная
Маршрут 7
ул. Ленина — ул. Богдановича — ул. Некрасова — ул. Я. Коласа — Логойский тракт — ул. Седых — ДС «Калиновского».
Маршрут 8
по пр-ту Независимости до станции метро Уручье.
Федерация футбола просит болельщиков заранее определить, какой маршрут вам наиболее подходит (номера маршрутов будут указаны на информационных табло автобусов) и максимально быстро занять места в автобусах.