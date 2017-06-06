Польские пограничники выявили контрабандные сигареты на $ 1,2 миллиона 13 6.06.2017, 10:19

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Сигареты были спрятаны в вагоне с углем.

В Тересполе обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Они были спрятаны в вагоне с углем. Как передает «Еврорадио» со ссылкой на таможенную службы Белой Подляски, во время досмотра грузового поезда, следовавшего из Беларуси, польские пограничные и таможенные службы нашли сигареты, спрятанные в специально построенном тайнике.

Чиновникам понадобилось несколько часов, чтобы разгрузить контрабанду. После подсчета оказалось, что в поезде находились около 356 тысяч пачек сигарет. Их рыночная стоимость оценивается на сумму более 4,7 млн злотых (1,2 млн долларов). По факту происшествия проводится проверка.

Сообщается, что по количеству сигарет — это нынешний рекорд среди задержанной контрабанды в восточной части границы Европейского Союза.