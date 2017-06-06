Apple презентовала новые устройства и iOS 11

Apple презентовала новые устройства и iOS 111
- 6.06.2017, 10:28
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Компания, в частности, представила новый iPad Pro, iMac Pro и динамик HomePod.
В рамках конференции WWDC 2017 корпорация Apple представила новые устройства, пишет korrespondent.net.
Новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма и уменьшенными боковыми рамками получил шестиядерный процессор A10X. Также он имеет 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией. Цены варьируются от 649 до 949 долларов. Отмечается, что продажи планшета начнутся на следующей неделе, но уже доступен предзаказ.
Моноблоки iMac получили незначительные улучшения: процессоры Intel Core седьмого поколения, новая графика, поддержка до 64 гигабайт оперативной памяти. Самый простой iMac с новой начинкой будет стоить от 1100 долларов, с 4К-дисплеем − от 1500 долларов и 27-дюймовый моноблок с 5К-экраном от 1800 долларов. Их продажи начались в день презентации.
Также был представлен новый моноблок iMac Pro, который оснащается 8-, 10- и 18-ядерными процессорами Intel Xeon, а также дискретной графикой Radeon Vega при поддержке до 128 гигабайт оперативной памяти. Цены на компьютер начинаются от пяти тысяч долларов, а продажи стартуют в декабре.
"Он будет самым красивым и очевидно самым мощным iMac, который мы когда-либо создавали, и в действительности самый мощный из всех компьютеров Mac", − сообщил, представляя новинку, вице-президент компании Джон Тернус.
Он подчеркнул, что разработчикам удалось вместить "невероятно мощный" компьютер в "потрясающую" оболочку дизайна iMac Retina 5K с диагональю экрана 27 дюймов.
На конференции Apple представила многофункциональный музыкальный динамик для дома HomePod.
"Так же, как iPod совершил музыкальную революцию в нашем кармане, HomePod совершит ее в наших домах", − заявили в компании.
Новый девайс высотой около 17,5 сантиметра представляет собой себя музыкальную колонку, которая может адаптировать звук под условия помещения и оснащена процессором А8.
Новинку по цене 349 долларов можно будет купить в США, Великобритании и Австралии уже декабре 2017 года, продажи в других странах мира начнутся в 2018 году.
How big is the #Apple HomePod?About as tall as an iPhone 7 Plus. #WWDC17 pic.twitter.com/SIYUWvEvTJ— CNET (@CNET) 5 июня 2017 г.
Apple презентовала и новую версию своей операционной системы − iOS 11. Она станет доступна пользователям этой осенью и позволит переводить деньги через мессенджер, проще управлять файлами и экономить место на диске, а Siri теперь сможет переводить введенные голосом фразы на большее количество языков.