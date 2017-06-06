Председателя Солигорского райисполкома взяли под стражу 18 6.06.2017, 10:30

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Александр Римашевский

Александра Римашевского могут «закрыть» на 15 лет с конфискацией имущества.

Председатель Солигорского райисполкома заключен под стражу, сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета, подозреваемого в получение взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. «О данной мере следствие ходатайствовало перед прокурором, ходатайство удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается», - проинформировала Юлия Гончарова.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 30 мая на автомобильной дороге вблизи деревни Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в момент получения взятки в размере $2,7 тысяч.

Согласно данным оперативников, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

По информации главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Александр Римашевский систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по счетам за поставленную продукцию. Эта информация проверяется. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.