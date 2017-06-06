Какими медалями и грамотами награждены Лукашенко и его чиновники 18 6.06.2017, 10:51

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Подробный список «наград» Шуневича, Ермошиной и Мясниковича.

Вы не поверите! Какими грамотами и медалями награждены наши чиновники

Вручение министру МВД Шуневичу грамоты за «укрепление прав и свобод граждан» вызвало бурную реакцию, пишет «Салiдарнасць». «Оруэлл в чистом виде», — изумлялись комментаторы.

Первым порывом было написать какой-то язвительный текст на тему: а не наградить ли нам Ермошину грамотой «за укрепление демократии», Кобякова и Мясниковича «за экономические успехи», а Прокоповича «за стабильность рубля». Но вы не поверите: все эти награды у них УЖЕ ЕСТЬ!

Решив проверить, за что чествовало государство наших самых прославленных чиновников, я натолкнулась на удивительные открытия.

Итак, наш театр абсурда открывает Лидия Ермошина. В 2013 году глава ЦИК была награждена почетной грамотой Национального собрания «за заслуги в укреплении демократии»(!). Это даже не фигура речи, так прямо и написано «за заслуги в развитии законодательства, в укреплении демократии и деятельность по обеспечению прав и свобод граждан» (представляю, как веселились парламентарии, придумывая эту формулировку).

Впрочем, это не единственная награда Лидии Михайловны. Есть в ее копилке даже целый Орден Почета. Если верить Википедии, вручается он «за большие достижения», «высокие производственные показатели», «внедрение новой технологии». Ну всё-всё про Лидию Михайловну. Почет и орден ей «за высокие показатели».

Кстати, такой же орден есть у нынешнего премьера Андрея Кобякова. Ну а как вы думали? 1% роста экономики на фоне постоянного спада — это вам не хухры-мухры, а ого-го какой показатель. Подкреплением заслуг премьера является также Орден Отечества III степени — «за отличные достижения» в «деятельности, направленной на повышение благосостояния людей и укрепление могущества страны». Вот оно! Почувствовали гордость за Отечество и свои кошельки?

Точно такие же два ордена есть и у нынешнего председателя cовета республики Михаила Мясниковича. Прям даже непонятно, почему его сняли с должности премьера, если он так укреплял наше с вами могущество и благосостояние? Причем, как оказалось, не только экономическими инструментами, а еще и верой — за что Орден Белорусской православной церкви Святителя Кирилла Туровского I степени.

Ну и, конечно, всевозможные награды «За большой вклад в развитие науки» (ученые и бывшие «подопечные» Мясниковича в Академии наук поймут сарказм) и даже медаль «За заслуги» от Федерации космонавтики России.

Автор нашумевшей девальвации-2011 Петр Прокопович по закону жанра должен был бы иметь почетную грамоту «за стабильность и укрепление белорусского рубля». Но нет. Видно, мелковато, поэтому он удостоен звания «Герой Беларуси». Это высшее в Беларуси звание, присваиваемое за заслуги, «связанные с совершением подвига». Правда, получил Прокопович его за 5 лет до самого «подвига» — в 2006-м. А чтобы никто не думал, что дальнейшие заслуги «героя» не остались незамеченными, ему достались все те же ордены — Почета и Отечества III. Пусть и дальше повышает наше благосостояние. Благо, наработки имеются.

Есть и еще парочка любопытных наград для наших государственных мужей (и жен). Например, нынешняя глава aдминистрации Наталья Кочанова, призывающая молодых специалистов поменьше думать о хлебе насущном и не жаловаться на низкие зарплаты, имеет в своей копилке орден Преподобной Евфросинии Полоцкой — «за многолетнюю и плодотворную работу в деле укрепления духовности нашего народа». Ясное дело: духовность — главная задача чиновника, а зарплаты — это суета, мирское...

Бывший глава Белтелерадиокампании Геннадий Давыдько может похвастать заслуженной наградой за «значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала» народа — Орденом Скорины, а также грамотой «за заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Духовно-нравственные интеллектуалы, взращенные документалистикой БТ, аплодируют стоя.

Есть награда и у министра информации Беларуси Лилии Ананич — медаль «100 год мiлiцыi Беларусi» — «за многолетнее тесное и плодотворное сотрудничество с МВД по повышению имиджа сотрудника милиции». Всё тут прекрасно: и формулировка, и сами заслуги, и укрепленный имидж.

Ну и, конечно, немного о наградах самого главного создателя всей этой фантасмагории. Перечислим наиболее, на наш счет, любопытные.

— Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (нет-нет, не перед нашим. Это российская награда);

— Орден Революции (Ливия, 2000 год);

— Большая цепь ордена Освободителя (Венесуэла, 2007 год):

— Медаль «Вифлием-2000» (2000):

— Нагрудный знак Следственного комитета Республики Беларусь «За заслуги»;

— Цепь ордена Рыцарей Гроба Господня (Иерусалимская Православная Церковь, 2000 год);

— Международная премия имени Михаила Шолохова (премия присуждена «за мужественную политическую публицистику и самоотверженную позицию в защите народных интересов»).

И многие-многие другие награды. К которым хочется добавить только одну — почетную грамоту «От благодарного народа». И лучше всего с припиской «заслуженному пенсионеру».