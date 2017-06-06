Президент Эстонии: Электронное голосование станет обычным делом 1 6.06.2017, 11:06

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Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд уверена, что безопасность электронных выборов можно обеспечить технологически.

В то время как Литва все еще сомневается в безопасности электронного голосования, президент Эстонии Керсти Кальюлайд утверждает, что безопасность выборов можно обеспечить технологически, но самое важное - чтобы общество было готово к этому, сообщает delfi.lt.

«Я всегда говорила своим партнерам: никогда не начинайте цифрование голосования с выборов. Вы должны иметь систему, которая будет гарантировать установление тождественности личности, но прежде всего необходимо сделать доступными самые простые электронные услуги - чтобы люди пользовались электронным пространством, получая социальные услуги, регистрировали по интернету детей в школу или садик. В этом случае общество начинает изменяться, цифровое общество начинает увеличиваться. Люди научаются не только доверять технологиям, но и защищать их», - в понедельник отметила на пресс-конференции в Таллине глава эстонского государства.

Она высказала убеждение в том, что раньше или позже электронное голосование станет обычным делом.

Эстония - единственное государство в Европе, в котором с 2005 года электронное голосование без каких-либо исключений проводится на всех выборах.

Однако президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что электронное голосование еще не гарантирует безопасность и анонимность. «В демократической стране обязательно необходимы анонимность, безопасность и ответственность. По нашему мнению, в настоящее время эти три элемента не могут быть обеспечены на 100%, особенно при существующих в настоящее время угроз безопасности, в т.ч. и кибернетической», - акцентирует она.

Грибаускайте отмечает, что некоторые страны Европы на протяжении десятилетий испытывали возможности электронного голосования, но в конце концов отказались от него как от не до конца надежного и небезопасного. «Мы не говорим «никогда», но мы должны быть более уверенными», - утверждает глава литовского государства.