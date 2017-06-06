Трое жителей Барановичей избили милиционера 58 6.06.2017, 11:20

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Участковый сделал замечание молодым людям, которые переходили улицу в неположенном месте.

Днем 2 марта трое нетрезвых жителей Барановичей, 17, 18 и 20 лет, переходили дорогу по улице Войкова около остановки «Сквер героя Карвата» не по пешеходному переходу. Участковый милиционер Барановичского ГОВД в это время как раз проезжал мимо на автомобиле. Мужчина был в милицейской форме и на служебной машине.

Он остановился и сделал парням замечание, но в ответ услышал нецензурную брань. Милиционер вышел из машины, представился и потребовал пройти с ним для разбирательства. Одного из парней он взял за руку. В ответ 17-летний подросток бросился на него, схватил за форму и стал бить в лицо. Второй подбежал сзади и с ходу кулаком ударил милиционера в голову.

– Двое из нападавших держали мужчину за руки, в то время, как третий бил по лицу, голове, в грудь. Те, которые держали участкового за руки, также стали его избивать, – рассказала Intex-press Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора.

В драке один из парней порвал милиционеру форму и сорвал ему погон.

Потасовку увидел водитель автобуса, который подъезжал к остановке, и вызвал милицию.

Увидев приехавшую на место драки группу задержания, трое нападавших стали убегать. Одного из них пострадавший милиционер задержал. Двух других задержали милиционеры, приехавшие на место драки.

17-летний нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и умышленное повреждение имущества. 18-летний парень был судим за незаконный оборот наркотиков. 20-летний нападавший также ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

В суде молодые люди раскаялись и просили их не лишать их свободы.

Всех троих 23 мая суд Барановичского района и города Барановичи признал виновными в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК РБ). 18-летнего горожанина суд приговорил к одному году и трем месяцам лишения свободы. Двух его друзей – 17-летнего и 20-летнего – к одному году лишения свободы каждого.