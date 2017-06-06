Николай Статкевич: Палачей – к ответу! 1 6.06.2017, 11:38

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Николай Статкевич

Демократические страны должны ввести санкции против должностных лиц белорусского режима, виновных в политических репрессиях.

Об этом говорится в заявлении президиума оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), текст которого опубликовал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель оргкомитета БСДП (Народная Грамада) Николай Статкевич.

«3 июня был освобожден наш товарищ Сергей Кунцевич, который с 24 марта удерживался в тюрьме. Мы благодарим всех, кто боролся за свободу Сергея - участников массовых акций, дипломатов и правительства демократических стран, депутатов Европарламента, наших братьев по мировому и европейскому социал-демократическому движению.

После освобождения Сергей Кунцевич заявил, что в заключении его пытали и избивали сотрудники силовых структур. Для пыток использовался электрошокер. Ему вырывали волосы, выкручивали руки, били головой о пол. Из-за избиений его тошнило, он испытывал сильные головные боли. После сухой голодовки у Сергея появились тяжелые проблемы с почками. В медицинской помощи ему отказывали.

Родителям Сергея запретили передавать необходимые ему лекарства. Последнее истязание состоялось за два дня до освобождения. На руках и голове Сергея видны следы травм.

Он неоднократно письменно обращался с заявлениями в прокуратуру о пытках, избиениях и отказе в медицинской помощи. Никакой реакции на его обращения не последовало.

У нас имеются свидетельства уже двух наших товарищей - Сергея Кунцевича и Сергея Кулинича, об использовании против них сотрудниками силовых структур пыток и избиений.

Мы требуем проведения расследования и наказания преступников в погонах. В случае отсутствия реакции властей на наши требования, мы призываем правительства демократических стран ввести персональные санкции против должностных лиц белорусского режима, виновных в политических репрессиях.

Мы требуем немедленного освобождения лиц, удерживаемых в тюрьмах по «делу патриотов», всех политзаключенных в нашей стране.

Мы поддерживаем проведение 22 июня пикета, а 3 июля - массовой акции с этими требованиями и призываем к участию в них граждан нашей страны.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»