Майк Пенс: Наш Альянс продолжит развиваться 1 6.06.2017, 11:49

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Майк Пенс

Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Вице-президент США призвал НАТО к достойному сдерживанию России и Ирана.

Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм одними из главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь союзниками по НАТО.

«От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте: кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс в Atlantic Council (перевод – ria.ru), имея в виду распад СССР в 1991 году).

Он подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО. — Прим. ред.) — это атака на всех нас».

«С появлением противников, новых и старых, наш альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно угрозе терроризма», — добавил вице-президент.

Характерно, что в своей речи Пенс сослался на выступление президента Дональда Трампа на последнем саммите НАТО. Однако глава государства не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с пятой статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике. Издание Politico даже сообщило, что изначально министр обороны, госсекретарь и советник по национальной безопасности призывали Трампа упомянуть пятую статью, но в итоге этих слов в речи не оказалось.

Позднее Белый дом объяснял, что президент имел в виду и принцип коллективной обороны, когда говорил о приверженности США Североатлантическому альянсу.

Повышенное внимание к этой теме обусловлено тем, что Трамп не раз критически высказывался о союзниках по НАТО, которые, по его мнению, выделяют недостаточно средств на укрепление обороноспособности, излишне полагаясь на США.