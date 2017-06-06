Артем Быков: На матче с Болгарией постараемся сделать все для достижения результата 2 6.06.2017, 11:55

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Артем Быков

Полузащитник минского «Динамо» и сборной Беларуси рассказал о своих впечатлениях от вызова в национальную команду.

– Когда речь идет о твоем вызове сборную, то мысли всегда позитивные и приятные. Сборная – это то место, куда всегда хочется приезжать. Вот, наконец вызвали, очень хочется помочь команде, - рассказал Артем Быков dinamo-minsk.by.

– Своего вызова ты ждал очень долго…

– Сначала увидел расширенный список, а уже потом мне сообщили о том, что меня вызвали к первому товарищескому матчу. Разумеется, очень обрадовался. Плюс, позитива добавляло то, что не я один из «Динамо» получил вызов. Да в принципе в сборной я уже со всеми знаком, поэтому волнения не было, все-таки уже не восемнадцать лет.

– Как тебе поездка в Швейцарию?

– Очень классно: хороший стадион, даже не смотря на синтетику, ну и приятная, футбольная атмосфера.

– Что сорвалось с губ, когда Шакири забил свой гол?

– Если честно, то ничего такого (улыбается). Не скажу, что швейцарцы прям переиграли нас, нет и моментов создали не так много. Было обидно, что такой мяч залетел в наши ворота.

– В Швейцарии, по сути, играла совсем новая сборная и для своего первого матча выглядела неплохо. Чего ждать болельщикам в пятницу?

– Не знаю, чего ожидать, но все понимают, что нам сейчас нужна только победа, нужны очки. Плюс нам необходимо доказывать, что мы не зря получили вызов. Это будут дополнительные эмоции для нас. Думаю, что все будет хорошо. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на матч. Мы постараемся сделать все для достижения результата, – сказал Быков.

Матч Беларусь – Болгария пройдет 9 июня на «Борисов-Арене».