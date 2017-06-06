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Известного граффитиста Олега Ларичева оштрафовали на $345

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  • 6.06.2017, 11:59
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Олег Ларичев
Фото: «Радыё Свабода»

Минский суд оштрафовал куратора стрит-арт-проекта Signal за «мелкое хулиганство».

Утром 6 июня в Октябрьском суде Минска объявили приговор куратору стрит-арт-проекта Signal Олегу Ларичеву: штраф в 30 базовых величин (690 рублей) за «мелкое хулиганство». Днем ранее подруге Ларичева Анне Новик, задержанной вместе с ним 3 июня, присудили штраф в 230 рублей, передает «Свабода».

Ларичева и Новик задержали «люди в штатском» после того, как они начали наносить на стену изображение в поддержку арестованных по «делу патриотов» и отошли от стены с рисунком. За Ларичевым намеренно следили. На суде 5 апреля свидетели-милиционеры путались в том, за что задержали Ларичева: то ли за «нецензурную брань», то ли за то, что он что-то красил.

По словам Олега Ларичева, в РОВД сначала не знали, что делать с задержанными; думали, что поймали тех, кто делает надписи на граффити «Москва - Минск». Один из сотрудников РОВД спрашивал, что такого натворили задержаные, что за ними нужно следить.

По словам известного граффитиста, выяснилось, что на него якобы обиделись за аппликации с Шуневичем, Балабой и Мясниковичем. Но доказать, что их делал он, не могут, так как у Ларичева есть алиби, а когда появилась первая работа, так вообще сидел на Окрестина. Однако ему «настоятельно рекомендовали» признать вину, забрали на экспертизу телефон.

Напомним, Олег Ларичев ранее отсидел 5 суток за то, что якобы «размахивал руками и нецензурную брань», к тому же Ларичева оштрафовали на 1150 рублей за дорисовку колючей проволоки на граффити «Москва-Минск».

Ларичев говорит, что почувствовал на Окрестина «особое отношение», связывает это с тем, что страница его проекта Signal сообщала в соцсетях о политических граффити и аппликациях в Минске (кто их делал, неизвестно). В начале апреля Ларичев был избит двумя неизвестными нападающих до сих пор не нашли.


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