Топ-5 видео блогера, собравшего в одном месте тысячи белорусов 3 6.06.2017, 12:25

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Канал Влада Бумаги стал популярным благодаря двум роликам, набравшим в сумме 17 миллионов просмотров.

Видеоблогер Влад Бумага собрал в минском торговом центре Galleria три тысячи поклонников. Организаторы решили прервать эту встречу, поскольку стало понятно, что может начаться давка.

Влад Бумага — так зовут белорусского блогера. Его Ютуб-канал стал популярным благодаря двум видео, которые, как выяснилось впоследствии, были фейковыми, пишет nn.by.

Первое из них — ночь в аквапарке «Лебяжий». Это популярный жанр видео на Ютубе, когда целью блогера становится заночевать в каком-нибудь общественном месте, например, торговом центре или кинотеатре. Позже зрители выложили скриншоты видео Влада, на которых были видны охранники аквапарка (таймкод 9:31 на видео). Но это не помешало ему набрать 8 миллионов просмотров.

Второе видео, которое принесло славу блогеру, — ночь в батутной арене, — также оказалось фейком. Видео набрало 9 миллионов просмотров.

Еще одно видео, набравшее 9 миллионов просмотров — песня «Тает Срок». Это пародия на хит украинской группы «Грибы». Видео посвящено службе в армии.

Почти 4 миллиона набрало видео, где взрослые парни лепят пещеру из снега.

Пранк (розыгрыш) над Владовым отцом набрал более 3 миллионов просмотров. Парень просто оклеил машину отца цветными стикерами.

Канал Влада называется А4 и содержит исключительно развлекательный контент: лайфхаки (полезные советы), челлендж (испытания), пранки (розыгрыши) и эксперименты.