Лукашенко – российскому губернатору: Вы должны знать, что приехали к себе домой 20 6.06.2017, 12:32

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Фото: belta.by

Диктатор заверил губернатора Пензенской области, что с удовольствием сделает для россиян все, что может.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым, передает БелТА.

«Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать», - заявил диктатор.

«Вы должны знать, что вы приехали как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена, - сказал Лукашенко. - Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область для Беларуси является искренним, честным другом и надежным партнером.

Он отметил, что на территории Пензенской области работают дилерские центры многих предприятий республики – «Амкодора», «Гомсельмаша», «Оршанского инструментального завода» и других. Реализуются проекты промышленной кооперации. На завод ГрАЗ в Пензенской области поставляются шасси Минского автозавода для коммунальной техники, на предприятие «Пензадизельмаш» - белорусские комплектующие для дизель-генераторов.

В то же время из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции «Могилевлифтмаша». В связи с этим Александр Лукашенко предложил специалистам с обеих сторон проанализировать ситуацию. «Учитывая то, что Россия серьезно занимается модернизацией жилищного комплекса, без лифтов не обойтись. Мы это видим и по другим регионам», - сказал диктатор.

Лукашенко отметил, что практический интерес у партнеров из Пензенской области вызывают проекты, реализуемые Беларусью в сельскохозяйственной сфере. «Мы будем рады поделиться имеющимся опытом, технологиями в животноводстве, возделывании различных сельскохозяйственных культур, создании крупных молочно-товарных и зерносушильных комплексов, овощехранилищ, других объектов. Готовы поставлять в вашу область широкий спектр сельхозтехники», - заявил Александр Лукашенко.

Пензенская область также заинтересована в организации производства картофельного крахмала. Глава государства и в этой сфере предложил использовать соответствующий белорусский опыт и технологии.

"Если мы будем у вас что-то строить, создавать производства и прочее, вы должны быть уверены, что мы это сделаем не хуже, чем ваши собственные компании в России, а то, что дешевле, - это 100%, - заверил Александр Лукашенко. - Если только отдельные люди у нас в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок… Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем».