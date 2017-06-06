Виталий Гурков: Пожелайте мне удачи 6.06.2017, 12:35

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Фото: fuckupnights.com

«Народный чемпион» рассказал, как преодолевать неудачи и идти вперед.

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков назвал подготовку к домашнему чемпионату мира провальным экспериментом. Такое заявление он сделал на тематическом вечере, где публичные люди рассказывают о самых больших разочарованиях в профессии — FuckUp Nights, пишет tut.by.

Напомним, что с 4 по 12 мая 2017 года в Минске проходил чемпионат мира по тайскому боксу. Гурков выбыл из борьбы за медали после первого боя на турнире, уступив по очкам (28:29) бойцу из Португалии Диого Каладу.

— Не знаю, насколько этой аудитории будет интересна тема спорта, — признался Виталий. — Передо мной со своими «факапами» выступали очень серьезные люди (гендиректор «Атлант-М» Сергей Савицкий, ресторатор и бизнесмен Алексей Садовой и ведущий на радио и телевидении Антон Мартыненко. — Прим. ). Можно рассказывать о травмах, возвращение к жизни после которых было долгим и непростым. Я же решил пройтись по «свежачку». У меня недавно случился «факап» года — на домашнем чемпионате мира по тайскому боксу.

Для начала — предыстория. В 2016 году по определенным причинам меня попросили оставить место в сборной. А у меня было огромное желание ехать на чемпионат мира, уже и отобрался на него! Появились проблемы с руководством федерации и финансированием поездки. В итоге вопрос решился в мою пользу. Все-таки поехал на первенство — без необходимых ресурсов и условий для подготовки, но при огромной поддержке людей. То, как сложится для меня чемпионат, было большой интригой. В итоге история завершилась феерическим успехом. Провел четыре зрелищных поединка и во всех выиграл.

Следующий чемпионат мира должен был состояться в Минске. Неожиданно для меня поступает предложение все-таки занять место в нацкоманде. От него отказываться не хотел. Времени на подготовку оставалось мало — всего три месяца. Наметил объем работы, который должен выполнить. Решил подготовиться так, как никогда до этого не делал! Провел месячный сбор в Минске. С помощью друзей нашел компанию, которая профинансировала мой перелет в Таиланд, куда пригласили в тренировочный лагерь. Там собрались бойцы мирового уровня. И вот с этого момента что-то пошло не так.

Стал тренироваться, как молодой. В 6.00 шел на первую двухчасовую тренировку, спал и к 16.00 возвращался к занятиям. А Таиланд — место, где по части санитарии имеются вопросы. Вот я и подхватил банальную штуку — конъюнктивит. Провалялся неделю в постели, пил антибиотики. Считай, сорвал подготовку. По возвращении в Минск вновь отправился на сборы и не знал отдыха. Отдавался тренировкам полностью.

Когда же вышел в ринг на домашнем чемпионате, то проиграл в первом бою. Меня как будто ударили пыльным мешком! Не понимал, в чем тут дело. Я же отдал столько времени и сил! Казалось бы, сделал все для успешного выступления… В плане подготовки не было прорех — все этапы прописали подробно и по датам. Она прошла гораздо плодотворнее, чем в предыдущие годы перед чемпионатами мира.

Конечно, можно сказать, что поражение — это часть спорта. Футбольные команды проигрывают, через день уступают теннисисты. Наверное, проще надо относиться к проигрышу. Какой же вывод я сделал? Не то, чтобы открыл что-то новое, нет. Знал о нем, но забыл. Иногда лучшее — враг хорошего. И лучше оставить немного «огня» на потом, чем полностью выложиться в подготовительный период и перегореть.

Уверен, что в ответственных ситуациях больше не буду экспериментировать и тренироваться, как в последний раз в жизни. Нужно готовиться по методикам, которые раньше приносили успех.

Выбраться из трехдневной депрессии помогли близкие люди: члены семьи, друзья, тренер и любимая девушка. Если бы я не знал, как исправить допущенные ошибки, то, видимо, задумался бы о том, чтобы подзавязать со спортом… Можно ли сравнить мою неудачу с тем, что пережила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро гимнастка Мелита Станюта (из-за ошибки в одном из упражнений она потеряла шанс побороться за медаль. Мелита и Виталий были парой, а теперь отказываются говорить о своих отношениях. — Прим.)? Нет, это несравнимо.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Есть ли необходимость в реванше? Чувства, что я должен что-то такое сделать и выиграть, нет. Случился рабочий момент. А «факапом» я его называю потому, что впервые проиграл чемпионат мира, и он еще проходил дома — в Минске.

На этой неделе уезжаю боксировать в Бангкок на очень престижный турнир. Прошу пожелать мне удачи!