Лидер БНФ в Гродно подал в суд на Гостелерадио
- 6.06.2017, 12:49
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Вадим Саранчуков будет защищать в суде свою честь и достоинство.
Дело председателя гродненской рады Партии БНФ против государственных пропагандистов будет рассматривать суд Ленинского района Гродно.
Напомним, что после массовых народных протестов в Гродно, связанных с декретом № 3 о «тунеядцах», гродненская телерадиокомпания показала пропагандистский фильм «Марш в никуда», в котором были нарушены личные права гродненских демократических активистов.
Активисты обращались в прокуратуру с требованием привлечь клеветников к ответственности, однако прокуратура самоустранилась от реагирования на действия государственных пропагандистов.
Иск в суд был подан Вадимом Саранчуковым ради защиты чести, достоинства и деловая репутация
Лидер БНФ в Гродно объяснил «Радыё Рацыя»:
- Во время рассмотрения дела о нанесении ущерба деловой репутации будет необходимо доказать сам факт распространения информации. Этот факт доказать очень просто - фильм по-прежнему находится в интернете, а также был показан в эфире. Я считаю, что моей деловой репутации нанесен ущерб, и согласно с юридической практикой, телерадиокомпания должна доказывать, что те сведения, которые она использовала, истинны и соответствуют действительности, что на самом деле абсолютно не так.
Только таким образом, через суд, Вадим Саранчуков узнает, кто автор этой публикации. Ведь в суде представители телерадиокомпании «Гродно» не смогут скрыть его имени.