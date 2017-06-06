закрыть
6 июня 2017, вторник, 14:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лидер БНФ в Гродно подал в суд на Гостелерадио

  • 6.06.2017, 12:49
  • 1,864
Вадим Саранчуков

Вадим Саранчуков будет защищать в суде свою честь и достоинство.

Дело председателя гродненской рады Партии БНФ против государственных пропагандистов будет рассматривать суд Ленинского района Гродно.

Напомним, что после массовых народных протестов в Гродно, связанных с декретом № 3 о «тунеядцах», гродненская телерадиокомпания показала пропагандистский фильм «Марш в никуда», в котором были нарушены личные права гродненских демократических активистов.

Активисты обращались в прокуратуру с требованием привлечь клеветников к ответственности, однако прокуратура самоустранилась от реагирования на действия государственных пропагандистов.

Иск в суд был подан Вадимом Саранчуковым ради защиты чести, достоинства и деловая репутация

Лидер БНФ в Гродно объяснил «Радыё Рацыя»:

- Во время рассмотрения дела о нанесении ущерба деловой репутации будет необходимо доказать сам факт распространения информации. Этот факт доказать очень просто - фильм по-прежнему находится в интернете, а также был показан в эфире. Я считаю, что моей деловой репутации нанесен ущерб, и согласно с юридической практикой, телерадиокомпания должна доказывать, что те сведения, которые она использовала, истинны и соответствуют действительности, что на самом деле абсолютно не так.

Только таким образом, через суд, Вадим Саранчуков узнает, кто автор этой публикации. Ведь в суде представители телерадиокомпании «Гродно» не смогут скрыть его имени.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов