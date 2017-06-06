Кремлевский хулиган 4 Виталий Портников

6.06.2017, 13:05

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Виталий Портников

На Балканах у Путина целая разбойничья сеть потому, что этот регион — слабое звено Европы.

Международный журналистский консорциум OCCPR с помощью источника в правительстве Македонии обнародовал архив разведданных, демонстрирующий участие российских спецслужб в дестабилизации ситуации в этой балканской стране и во всем регионе. Этот архив опирается на данные прослушки телефонных разговоров, наружного наблюдения и показаний источников. В нем есть все — создание разведывательных баз на платформе почетных консульств, агенты-депутаты, "журналисты"-разведчики из ТАСС (все, что вы хотели знать о российской журналистике за рубежом, но боялись спросить), диверсанты из Россотрудничества (все, что вы хотели знать о Россотрудничестве, но боялись спросить). Словом — полный шпионский набор. Но самое интересное, что все это известно и так, без слежки и шпионажа.

В расследовании цитируется российский посол в Македонии Олег Щербак, объясняющий своему собеседнику из местного внешнеполитического ведомства цель Кремля — "создание полосы нейтральных стран на Балканах" (то есть зависимых от Москвы). Этими государствами должны стать Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

За последнее время Москва успела отметиться повсюду. В Черногории ее агенты пытались устроить государственный переворот и организовать убийство тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича. В Боснии и Герцеговине Кремль поддерживает местного сербского лидера Милорада Додика, собирающегося устроить референдум о независимости населенных сербами регионов этой страны. В Македонии Кремль открыто поддерживал бывшего премьера Николу Груевского, пытавшегося спровоцировать конфликт между македонским и албанским населением республики. В Сербии Москва действует с помощью косовских сербов, ее главным союзником был бывший президент Сербии Томислав Николич, готовый поднести спичку к разлитому косовскими бензину. Премьера Александара Вучича, куда более осторожного, пытались отправить на тот свет те же люди, что и черногорского премьера Джукановича.

У Москвы получилось не все. Расследование вышло в день, когда Черногория — вопреки давлению Кремля — присоединилась к НАТО. В Македонии сформировано прозападное правительство премьера Зорана Заева, так что российский посол Щербак вместе со своими дипломатами с большой дороги пока что отдыхает. Сербский президент Николич ушел из политики, так и не спровоцировав новый конфликт в Косово, а премьер Вучич стал новым президентом. Но рассчитывать, что Путин уймется, я бы не стал. На Балканах у него целая разбойничья сеть именно потому, что этот регион — слабое звено Европы. Еще недавно таким слабым звеном была Украина — и он на нас напал. Слабым звеном стала Сирия — и он туда влез. Слабые звенья — это единственная возможность международного хулигана доказать свою значимость.

И Путин этой возможностью пользуется.

Виталий Портников, «Главред»