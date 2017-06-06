Елизовский стеклозавод-банкрот все еще продается 6.06.2017, 13:15

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Фото: sb.by

Завод вышел на прибыль, запустил новый цех и стал «слишком дорогим».

Стеклозавод «Елизово» в Осиповичском районе нового владельца пока так и не приобрел. Без пяти минут новый собственник производства от покупки отказался. Руководство ищет нового потенциального покупателя предприятия, но проводить торги не намерено — это слишком накладно, пишет tut.by.

Потенциальный покупатель отказался от приобретения производства в последний момент и поставил условие для совершения сделки: снижение цены на 30%, рассказал антикризисный управляющий стеклозавода «Елизово» Николай Шевкунов.

Предполагалось, что стеклозавод купит на торгах торговый дом «Ведатранзит» за 15 млн долларов. При этом переоценка имущества в начале 2017 года показала, что «Елизово» стоит 16,5 миллиона. Выложить такую сумму потенциальный покупатель был не готов, поэтому торги не состоялись, а на следующих цена по закону снизилась на 10% до прежних 15 миллионов. Однако и эта сумма, как выяснилось, оказалась слишком большой.

— Основной кредитор — Беларусбанк — не согласился снижать цену на 30%, поэтому мы ищем другого покупателя, — уточнил Шевкунов.

Суд признал стеклозавод «Елизово» банкротом в январе 2016 года. Кредиторская задолженность на тот момент составляла 598 миллиардов неденоминированных рублей. Долгов по обязательным платежам и заработной плате не было.

На предприятии открыли конкурсное производство, а затем — ликвидационное: долги превышали стоимость стеклозавода в два раза. Процедура должна была помочь предприятию освободиться от долгов. За год предприятие из 9-миллиардных убытков вышло на 6-миллиардную прибыль, а потом запустило простаивавший два года цех и приняло на работу еще 130 человек. Руководство настаивает: предприятие должно оказаться в руках надежного частника, но никак не государства.

ЗАО «Стеклозавод «Елизово» — белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году осужден по делу «Мотовело».