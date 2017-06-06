Взбунтовавшиеся минчане заставили чиновников выполнить свои требования 1 6.06.2017, 13:20

4,443

Фото: tut.by

Администрация Советского района пошла на уступки защитникам сквера на Восточной.

Глава администрации Советского района принял решение по скверу на улице Восточной: часть площадок, которые вызывали больше всего возмущения у местных жителей, из проекта исключили, еще несколько площадок переименовали, сообщает tut.by.

— Решение принято, теперь эти предложения по изменению проекта направлены в УКС Советского района, который является заказчиком проекта, — пояснил глава района Юрий Трущенко.

В проект внесли следующие изменения:

— площадки для торжественных мероприятий и сезонной торговли, а также площадку для выставок заменят на площадки для отдыха;

— площадку для старших школьников, как и обещали, заменят на площадку для воркаута и обеспечат соответствующим оборудованием;

— площадку для игры в волейбол, бадминтон и настольный теннис исключат из проекта;

— также исключат прокладку кабеля к площадкам для отдыха.

Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной начали пилить деревья. Местные жители узнали, что сквер планируют модернизировать: кроме новых дорожек и лавочек, в нем закатают в асфальт землю под несколько больших площадок, в том числе — торговых. Люди тут же стали собирать подписи против такой реконструкции. Было проведено несколько встреч с местной властью, но результатов они не дали. Местные жители решили не сдаваться и все-таки начали проводить свое анкетирование по строительству каждого объекта. В нем приняло участие более 1200 человек. По предварительным результатам опроса, большинство местных жителей хотят, чтобы из проекта капремонта сквера исключили несколько площадок: для торжественных мероприятий и сезонной торговли, к которым хотели провести кабели для подключения микрофонов, площадки для старших школьников, для игры в волейбол, настольный теннис и бадминтон.

На прошлой неделе жители дважды встречались с главой района Юрием Трущенко: один раз прямо в сквере, второй — в кабинете. Тогда чиновник пообещал, что в ближайшее время вопрос будет решен.