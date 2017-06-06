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«БМВ» с номерами РФ сбил мотоциклистку на белорусско-польской границе

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  • 6.06.2017, 13:28

Водитель «БМВ» разворачивался через две сплошные линии.

ДТП произошло в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, сообщает autogrodno.by.

По предварительной информации, девушка возвращалась в Гродно на туристическом мотоцикле Honda Gold Wing. Тем временем на белорусской стороне BMW X5 с российскими номерными знаками неожиданно стал разворачиваться через две сплошные линии разметки — и зацепил мотоциклистку.

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи. Девушку госпитализировали.

Ее мотоцикл изъят для дальнейшего изучения представителями Следственного комитета.


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