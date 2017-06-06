Вадим Сашурин: Когда начал работать с Соболенко, то у нее были очень несбалансированные движения 6.06.2017, 13:27

Вадим Сашурин

Фото: by.tribuna.com

Известный тренер рассказал о работе с белорусской тенниской.

Вадим Сашурин поделился поделился воспоминаниями о первых шагах Арины Соболенко в большом теннисе, пишет pressball.by.

- Как развивали этого талантливого ребенка?

- Об Арине — особый разговор. Года четыре назад она была в числе спортсменок, которые попали в мои руки. Началось все с элементарных тестирований. То, как она двигалась, надо было снимать на камеру. Пожалел, что не снял. Она была достаточно несбалансированная. Но это мягкое слово. Но она от всех остальных отличалась своим усердием и пунктуальностью. Она ни разу не опоздала на тренировку. У нее все поминутно, все четко. Это хорошая черта. Она очень ценит время. У нас много спортсменов хороших. Но вот с таким трудолюбием я редко сталкиваюсь в последние годы.

- Арина сказала, что именно Сашурин сделал из нее "машину для убийств". Цитата, которая разлетелась. Вы согласны с этой формулировкой?

- Конечно, это с юмором. Однозначно, что это не только плод моей работы. В первую очередь это она сама. Я предлагал ей определенный подход, определенную стратегию развития всех качеств. Ей все подошло. Она поняла это. Наверное, она так комментирует в акценте на меня.