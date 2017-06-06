13 таинственных мест на планете, о которых вы не прочтете в путеводителе 2 6.06.2017, 13:37

Любители путешествовать знают все главные достопримечательности популярных туристических маршрутов.

Увидеть их своими глазами не проблема. Но есть места на земле, которые по тем или иным причинам недоступны простым туристам.

AdMe.ru узнал о 13 загадочных уголках планеты, которые хотел бы посмотреть хоть одним глазком.

Кофуны, Япония

Эти рукотворные острова являются древними захоронениями членов императорской семьи. В редких случаях их могут посетить только археологи с разрешения императорского двора.

Северный Сентинельский остров, Индия

Аборигены, живущие на острове, не остановятся ни перед чем, чтобы защитить свою землю от чужаков. Поэтому для вашей же безопасности правительство Индии запрещает приближаться к острову.

Зона 51, США

Официально существование секретной зоны власти США признали лишь в 2013 году, рассекретив часть документов. Судя по ним, здесь находится база ВВС США, где разрабатываются новейшие летательные аппараты.

Церковь Марии Сионской, Эфиопия

Здесь, в специально построенной часовне, хранится главная святыня храма — Ковчег Завета. Доступ к нему есть только у хранителя реликвии, которому пожизненно запрещено покидать храм и общаться с посторонними.

Остров Кахоолаве, США

Этот засушливый остров на протяжении своей истории был местом для религиозных ритуалов, колонией для преступников и тренировочной базой США. Сейчас Кахоолаве объявлено заповедником, посещение возможно только в составе волонтерских бригад по восстановлению природы.

Радиотелевизионная станция BT Tower, Великобритания

После взрыва в башне, вращающийся ресторан и смотровая площадка были закрыты для посещения. Изредка в ней проводятся благотворительные мероприятия, и у сотен счастливчиков появляется шанс увидеть Лондон с непривычного ракурса.

Храмовый комплекс Исэ, Япония

На территорию главной святыни страны могут попасть только жрецы храма и представители императорской семьи. Все остальные могут любоваться крышами храмов, которые находятся за несколькими заборами.

Заброшенный город Вароша, Кипр

Этот район города Фамагуста был самым популярным туристическим местом на Кипре. Но все изменилось в июле 1974-го: в город вторглись турецкие войска, а жители были эвакуированы. С тех пор город обнесен забором и находится под охраной турецкой армии.

Остров Сейбл, Канада

Этот дрейфующий в Атлантике песчаный остров с населением меньше 30 человек является кладбищем затонувших кораблей и из-за уникальной природы объявлен заповедником. Для его посещения нужно написать прошение правительству Канады и доказать необходимость поездки.

Дата-центр «Пионен», Швеция

Построенный в Стокгольме во времена холодной войны бункер в наши дни был переделан в ультрасовременный офис для шведской хостинговой компании. Здесь, на глубине 30 м, за дверями толщиной полметра, хранится информация многих известных сайтов.

Пещера Ласко, Франция

Для сохранения уникальной наскальной живописи после 15 лет открытого доступа вход для туристов был закрыт. Сейчас можно посетить точную копию пещеры или посмотреть виртуальный тур.

Радиолокационная станция «Дон-2Н», Россия

Эта пирамида высотой 40 м и шириной в основании 140 м является ключевым элементом системы ПРО Москвы. Попасть на станцию в редких случаях могут журналисты в составе пресс-тура, но и им покажут лишь немногое.

Зал Хроник, США

Помимо известного барельефа с президентами США в горе Рашмор высечена секретная комната, которая представляет собой капсулу времени и содержит копии важных исторических документов страны. Вход в эту комнату закрыт гранитной плитой с кодовым замком.