В Сети стартовала акция солидарности с героями национального флага из Гродно 6.06.2017, 13:43

Сергей и Ольга Веремеенко

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы решили поддержать Ольгу и Сергея Веремеенко.

Молодежь БНФ вместе с «Арт Cядзiбай» объявляют совместный фотоконкурс. В ответ на попытку привлечь к ответственности жителей Гродно Ольгу и Сергея Веремеенко за «пикет в интернете» активисты призывают выставлять в «Фейсбуке» снимки с бело-красно-белым флагом, передает «Радые Свабода».

«Этой акцией мы выражаем солидарность с пострадавшими от преследования в Гродно. Хотим показать, что делать фотоснимки с бело-красно-белым флагом не преступление. Поэтому объявляем конкурс на фото с ним!» - говорит заместитель председателя минской организации« Молодежь БНФ» Никита Краснокуцкий.

Для участия в конкурсе нужно сфотографироваться с бело-красно-белым флагом на улице и выложить себе на страницу с хэштегом #інтэрнэтпікет.

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