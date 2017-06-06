Российские военные начали маневры под Брестом 6.06.2017, 14:02

Более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники задействовано в учениях.

«В практических действиях задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники», - сообщили в министерстве обороны Беларуси.

В рамках учения подразделения белорусской, российской и сербской армий отработают вопросы борьбы с терроризмом, пишет interfax.by.

«Одна из главных целей учения – отработка вопросов совместных действий вооруженных сил Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом, а также повышение уровня взаимодействия подразделений в составе штатных и сводных многонациональных подразделений при выполнении различных учебно-боевых задач», - проинформировали в Минобороны.

По сообщению Минобороны Беларуси, учение пройдет в два этапа, активная фаза состоится с 12 по 14 июня.