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Видеофакт: Вежливый водитель из Гродно говорит «спасибо» багажником

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  • 6.06.2017, 14:08

Гродненчанин поразил Сеть своей креативностью.

Водители привыкли благодарить друг друга на дороге с помощью «аварийки». Но гродненский автолюбитель на Mercedes W221 пошел еще дальше: он выражает благодарность с помощью багажника, пишет autogrodno.by.

«Дело в том, что гродненец воспользовался функцией автоматического открытия/закрытия багажника, разместив с внутренней стороны крышки записку со словом«спасибо». Как это происходит в реальности, смог заснять наш пользователь Александр.

    - За рулем Мерседеса мой хороший знакомый. Сегодня, когда я ехал на такси, водитель такси пропустил его, а в ответ получил вот такое спасибо. Это был очень неожиданный и приятный момент. Я позвонил своему знакомому и попросил повторить «трюк», засняв его на видео, - рассказал Александр.


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