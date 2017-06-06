Ларичев: В РУВД столько радости было! Мол, поймали того, кто министра рисует 6.06.2017, 14:31

Олег Ларичев

Фото: «Радыё Свабода»

В планах у куратора уличных художников новые муралы, возможно, в других городах.

Граффитист Олег Ларичев ждал 15-ти суток за «нецензурную брань» на улице, поэтому не пришел в суд утром 6 июня. Но все закончилось штрафом в тридцать базовых, передает «Еврорадио».

«Решил не идти, чтобы несколько дней быть еще на свободе. Мне намекали, что будут сутки, когда даже судья не пришел, конвой говорил, что будет еще один «пассажир» и показывали на меня».

Охота на координатора стрит-арт-проекта Signal началась после того, как на одной из трансформаторных будок Минска появился постер с изображением министра внутренних дел Шуневича. Омоновцы, которые в ночь на воскресенье, 4 июня задерживали Ларичева вместе с подругой Анной Новик, по словам Олега, так и сказали, что он «обидел их министра».

«За мной следили от подъезда. Они знали все наши перемещении за вечер, конкретно вели. Это нонсенс, цирк на дроте, людям заняться нечем! Омоновцы на микроавтобусе за нами гоняли весь вечер. Сейчас все сложилось по поводу моего предыдущего задержания на пиццерии. Понятно, что и тогда следили. А как нас привезли в Октябрьское РУВД, то радости было! Говорят: «Привезли тех, кто рисует министра, Балабу и пишет надписи на «Москва-Минск». Доказательств у них нет, но они говорят: «А кто еще? В СМИ пишут, что вы».

У Олега при задержании была краска и трафарет. Рассказывает, что впервые пытался самостоятельно сделать трафаретный рисунок на стенке, но не получилось. Молодые люди были задержаны, подруге Ларичева дали штраф в 10 базовых величин также за «нецензурную брань».

В планах Олега Ларичева новые муралы, возможно, в других городах.