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Синоптики: Завтра ожидается до +28 градусов

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  • 6.06.2017, 14:44
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В среду, 7 июня, в Беларуси пройдут дожди и грозы.

Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики ожидаются дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью будет слабый, днем южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 по северо-востоку до 17 градусов тепла в юго-западных районах, днем будет 19-25 выше нуля, по юго-востоку страны до плюс 28 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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