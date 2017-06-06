Какие олигархи мешают жить Лукашенко 11 6.06.2017, 15:21

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Белорусский диктатор вновь вспомнил о россиянах, которые ставят ему палки в колеса.

Встречаясь с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, Лукашенко предложил построить белорусские предприятия в российском регионе. Правда, с одной любопытной оговоркой, пишет «Салідарнасць».

– ... Если только отдельные люди у нас в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок, – предупредил чиновника правитель. – Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем.

Судя по этим словам, в последнее время поведение российских олигархов всерьез беспокоит Лукашенко.

«Салiдарнасць» вспоминает, кто из представителей крупного бизнеса России уже становился у него на пути.

Калийные дела и Керимов

Отношения диктатора и крупного бизнесмена Сулеймана Керимова, который в 2013 году владел «Уралкалием», обострились после того, как российское предприятие неожиданно вышло из альянса с «Беларуськалием». Мировые цены на калий после этого стремительно снизились, а в проигрыше осталась Беларусь, которая недополучила миллионы долларов калийной прибыли.

Как Сулейман Керимов с Лукашенко поссорился

Именно после этого последовал арест тогдашнего менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который больше года пробыл в заключении – сначала в белорусской, а затем в российской тюрьме. Сулейман Керимов же был вынужден продать свое калийное предприятие, чтобы уладить конфликт с диктатором.

– В связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определённые проблемы с реализацией калийных удобрений, – заявил тогда Лукашенко.

Газовые конфликты и Миллер

С руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером у правителя Беларуси подчеркнуто вежливые отношения – начиная с поздравлений друг друга с днем рождения и заканчивая участием в совместных проектах.

Например, Лукашенко, несмотря на все протесты общественности, выделил российскому газовому гиганту лакомую территорию в Минске под строительство «Газпром Центра» и даже принял участие в торжественной закладке капсулы в день начала большой стройки.

Однако в прошлом году все любезности были отброшены, когда Беларусь задолжала российскому предприятию несколько сотен миллионов долларов. В ответ Миллер распорядился заморозить строительство центра в Минске, пока белорусская сторона не отдаст долг. Интересно, что «стройка века» до сих пор находится в законсервированном состоянии.

Не олигарх, но тоже «негодяй»

Один из недавних эпизодов противостояния Лукашенко с российской элитой связан с российским контрольным ведомством «Россельхознадзор». В ответ на запрет поставок белорусской продукции в Россию глава Беларуси обрушился на руководителя ведомства Сергея Данкверта.

– Что касается продуктов питания, нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта, – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора».

Сергей Данкверт

Фото с сайта vgnki.ru

Интересно, что в одном из интервью Данкверт поделился наблюдением, что в Беларуси по указанию Лукашенко возбуждают уголовные дела в отношении российских бизнесменов и чиновников с немецкими фамилиями – и привел пример дела Баумгертнера.

При этом российский чиновник высказал предположение, что следующим крупным российским деятелем, на которого разозлиться Лукашенко, может стать глава «Сбербанка» Герман Греф.