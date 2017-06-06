закрыть
6 июня 2017, вторник, 18:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Какие олигархи мешают жить Лукашенко

11
  • 6.06.2017, 15:21
  • 4,875

Белорусский диктатор вновь вспомнил о россиянах, которые ставят ему палки в колеса.

Встречаясь с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, Лукашенко предложил построить белорусские предприятия в российском регионе. Правда, с одной любопытной оговоркой, пишет «Салідарнасць».

– ... Если только отдельные люди у нас в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок, – предупредил чиновника правитель. – Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем.

Судя по этим словам, в последнее время поведение российских олигархов всерьез беспокоит Лукашенко.

«Салiдарнасць» вспоминает, кто из представителей крупного бизнеса России уже становился у него на пути.

Калийные дела и Керимов

Отношения диктатора и крупного бизнесмена Сулеймана Керимова, который в 2013 году владел «Уралкалием», обострились после того, как российское предприятие неожиданно вышло из альянса с «Беларуськалием». Мировые цены на калий после этого стремительно снизились, а в проигрыше осталась Беларусь, которая недополучила миллионы долларов калийной прибыли.

Как Сулейман Керимов с Лукашенко поссорился

Именно после этого последовал арест тогдашнего менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который больше года пробыл в заключении – сначала в белорусской, а затем в российской тюрьме. Сулейман Керимов же был вынужден продать свое калийное предприятие, чтобы уладить конфликт с диктатором.

В связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определённые проблемы с реализацией калийных удобрений, – заявил тогда Лукашенко.

Газовые конфликты и Миллер

С руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером у правителя Беларуси подчеркнуто вежливые отношения – начиная с поздравлений друг друга с днем рождения и заканчивая участием в совместных проектах.

Например, Лукашенко, несмотря на все протесты общественности, выделил российскому газовому гиганту лакомую территорию в Минске под строительство «Газпром Центра» и даже принял участие в торжественной закладке капсулы в день начала большой стройки.

Однако в прошлом году все любезности были отброшены, когда Беларусь задолжала российскому предприятию несколько сотен миллионов долларов. В ответ Миллер распорядился заморозить строительство центра в Минске, пока белорусская сторона не отдаст долг. Интересно, что «стройка века» до сих пор находится в законсервированном состоянии.

Не олигарх, но тоже «негодяй»

Один из недавних эпизодов противостояния Лукашенко с российской элитой связан с российским контрольным ведомством «Россельхознадзор». В ответ на запрет поставок белорусской продукции в Россию глава Беларуси обрушился на руководителя ведомства Сергея Данкверта.

Что касается продуктов питания, нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта, – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора».

Сергей Данкверт
Фото с сайта vgnki.ru

Интересно, что в одном из интервью Данкверт поделился наблюдением, что в Беларуси по указанию Лукашенко возбуждают уголовные дела в отношении российских бизнесменов и чиновников с немецкими фамилиями – и привел пример дела Баумгертнера.

При этом российский чиновник высказал предположение, что следующим крупным российским деятелем, на которого разозлиться Лукашенко, может стать глава «Сбербанка» Герман Греф.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов