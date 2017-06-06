Олег Волчек: Без меня меня судили 3 6.06.2017, 15:37

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Известный правозащитник рассказал об особенностях белорусской «судебной» системы.

Глава зарегистрированного в Киеве правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек рассказывает о том, как ему заочно «выписали» 13 суток административного ареста, передает «Радые Рацыя»:

- История началась еще 23 марта, когда Фрунзенский суд Минска наказал меня 13 сутками якобы за участие в Марше рассерженных белорусов, который прошел 17 февраля. На суде мои интересы представлял адвокат, а сотрудники милиции, которые выступали в качестве свидетелей, так и не смогли объяснить мою вину и даже не могли точно сказать, был ли я вообще на площади. После этого Минский городской суд рассмотрел нашу жалобу и определил, что при подготовке дела и принятии решения были процессуальные нарушения. Дело направлено на новое рассмотрение. В прошлом месяце я находился в больнице, а адвокат, когда решила поинтересоваться перспективами моего дела, была в шоковом состоянии! Оказывается, повторный суд по моему делу состоялся еще 2 мая! На процесс не пригласили ни меня, ни моего адвоката, ни даже свидетелей-милиционеров.

- Своеобразный заочный суд...

- Заочные суды - это, по-видимому, такой новый вид репрессий, если для судьи уже никто и не нужен. Одним словом, мне выписали снова 13 суток административного ареста. Как говорится, без меня меня судили. Им нужно было спешить с судебным приговором, так как 17 мая истекал срок привлечения меня к аресту. Сделали все тихо и быстро - чтобы меньше было общественного резонанса. И могли после этого в любой день забрать на улице и отправить в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

- Что теперь? Вас все-таки направят на «сутки»?

- 5 июня мы вновь направили жалобу в Минский городской суд. Кроме того, я сообщил о ситуации в различные международные правозащитные структуры, которые также будут следить за развитием событий. Насколько мне известно, они по этому поводу сделают обращение к белорусским властям. Так что пока я на свободе ...