«Играющий» на пианино медведь стал звездой Сети

«Играющий» на пианино медведь стал звездой Сети1
- 6.06.2017, 15:49
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В США медведь вломился в дом одной из семей, проживающих в городе Вейле в Колорадо.
Скрытая камера, которая была размещена в гостиной, зафиксировала животное, пишет korrespondent.net.
На видео показано, как медведь ходит по комнате, после чего подходит к пианино, кладет на него лапы и выглядывает в окно, расположенное за ним. При этом инструмент издает пронзительный звук, а сама картина выглядит довольно забавно.
За два дня видео с медведем собрало 770 тысяч просмотров в Facebook, а также тысячу комментариев пользователей.