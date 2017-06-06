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«Играющий» на пианино медведь стал звездой Сети

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  • 6.06.2017, 15:49
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В США медведь вломился в дом одной из семей, проживающих в городе Вейле в Колорадо.

Скрытая камера, которая была размещена в гостиной, зафиксировала животное, пишет korrespondent.net.

На видео показано, как медведь ходит по комнате, после чего подходит к пианино, кладет на него лапы и выглядывает в окно, расположенное за ним. При этом инструмент издает пронзительный звук, а сама картина выглядит довольно забавно.

За два дня видео с медведем собрало 770 тысяч просмотров в Facebook, а также тысячу комментариев пользователей.


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