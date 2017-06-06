Избитая милиционерами витебская активистка вышла на свободу 7 6.06.2017, 15:53

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Надежду Куканос отпустили до вынесения приговора.

Ночь Надежду Куканос держали в ИВС и сегодня привезли в суд.

На заседание приехали и милиционеры, которые избивали активистку. Они должны были выступать в качестве свидетелей. Один из них – майор Кацкевич. Именно он начинал избиение, рассказал «Белсату» председатель генерального совета по созданию МОО «За честную власть» Петр Иванов.

«Эту информацию передала Надежда. На условия содержания в ИВС она не жаловалась, говорила, что обращались хорошо. Дали туалетную бумагу, покормили. Но забрали два телефона, диктофон, на котором была аудиозапись избиения, ничего не отдали», – рассказывает Петр Иванов.

Активистку судят по двум статьям КоАП 23.4 и 23.5 (неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов).

Надежда Куканос не имела возможности ознакомиться с делом, поэтому заявила ходатайство об ознакомлении с документами. Судья пошла навстречу и объявила перерыв до 9 июня. Суд состоится в 9:30.

Сейчас активистка чувствует себя плохо.

«У нее перебинтована рука. В больнице прибор показал, что она трезвая, но врачи все равно обязали ее сдать кровь, а о результатах не сообщили», – говорит Петр Иванов.

5 июня Надежду Куканос в Железнодорожном РОВД избили милиционеры. Ранее женщина стала свидетелем очередного случая милицейского беспредела: сняла на видео, как сотрудники правоохранительных органов избивали людей на улице, а в отделение пришла узнать, что с ее заявлением, которое она подала в связи с этим случаем.