Пограничники рассказали, что делать, если постирали паспорт или его пожевала собака 6.06.2017, 16:05

6,087

Если документ на границе признается недействительным, то его изымают и направляют в органы внутренних дел.

Жизнь — сложная штука. И паспорт играет в ней истинно важную роль. Особенно в отпускную пору. Правда, случается всякое, пишет onliner.by.

Дети вырастают и перестают быть похожими на себя предыдущих, собаки оставляют на вашем паспорте память о своих клыках, его можно постирать по невнимательности или облить кофе. Что делать, если паспорт после всего этого удалось спасти, но вас все равно точат сомнения?

Мой паспорт выжил после стиралки

— Если после воздействия влаги на паспорт размывается фотография и по ней становится невозможным идентифицировать человека, растеклись и стали нечитаемыми печати и штампы, документ нужно менять, — говорят в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

Однако если по паспорту видно, что на него оказывалось воздействие влаги, но при этом фотографии и все законные штампы и печати остались в изначальном виде, все нормально.

— То есть вы намочили свой документ, но тут же спохватились и все вытерли. Ничего страшного, никаких проблем не будет. Но если паспорт постиран, ясное дело, для удостоверения личности его уже не используешь. Если потекла хотя бы четверть печати, то все — это уже основание для замены паспорта.

А если все печати читаются, но видно, что паспорт залит?

— Если вы залили паспорт кофе или не уследили за ним и документы покусала ваша собака, ситуация однозначная. Когда вы предоставляете на границе поврежденный чем-либо документ, проводится специальное исследование документа в лабораторных условиях. Возможности имеются во всех международных пунктах пропуска. Это гарантированное удлинение процедуры прохождения контроля.

Спецпроверка, отмечают специалисты, длится до трех часов. В зависимости от степени проблем, которые имеются с документами, процедура может занять меньшее количество времени. Но зачастую это три часа без оформления каких-то дополнительных процессуальных документов.

— В каждом конкретном случае контролер будет принимать решение по результатам такого исследования. И да, как правило, это длительный процесс.

У меня есть записи на свободных страницах

— Любая рукописная запись может послужить основанием для того, чтобы посчитать документ непригодным к использованию. В основном это свойственно категории пожилых лиц. Многие помечают на свободных страницах паспорта важную для себя информацию. Например, данные банковских карт. Порой это серия и номер предыдущего паспорта. Люди могут пользоваться документом как напоминалкой. Такие случаи происходят довольно часто.

Важное обстоятельство: учитываются даже пометки карандашом. Из-за них ваш паспорт могут забраковать.

Паспорт делался для ребенка, он вырос и изменился в лице

— Белорусские паспорта меняются раз в десять лет. Есть все основания полагать, что человек за это время не очень сильно изменится и фотография будет соответствовать. Но это касается взрослых.

Теперь история про паспорта маленьких детей, которые им делали в возрасте нескольких месяцев. Но прошло время — и теперь мальчику или девочке, допустим, три года. Существует указ №294 от 3 июня 2008 года про документирование населения. Если есть желание, вот ссылка.

— Ребенку паспорт выдается на пять лет. При пересечении границы осуществляется идентификация личности — в первую очередь по фотографии. Если у ребенка с момента получения паспорта сильно изменились основные черты лица, у родителей есть повод задуматься о замене документа. На территории РБ у него не будет никаких проблем. Но при пересечении границы могут появиться вопросы.

Момент очень индивидуальный и сильно зависит от возраста выдачи документа.

— Если ребенку документ выдавался в полуторамесячном возрасте, понятно, что в полтора года он, как правило, уже не подходит. С детьми от пяти лет все, естественно, проще. Тут работает правило простой логики: родитель должен посмотреть на ребенка и в его паспорт, чтобы определить, стоит ли менять документы.

Вместо вывода

— Позиция ГПК довольно четкая: если у вас есть хоть какие-то сомнения, лучше предупредить ситуацию, чем после разрешать ее непосредственно на границе. Обидно, проделав определенный путь на личном транспорте, поезде либо же купив билет на самолет, ввязаться в спор при прохождении пограничного контроля.

Каждая ситуация индивидуальна. Универсального совета нет.

— Но любое повреждение — повод насторожиться. Теоретически вы можете пройти границу с паспортом, в котором ваша собака оставила дыру своим клыком. Но вы очень сильно рискуете. При этом если клык собаки попал на фотографию, то вам сто процентов придется менять документ.

Если документ на границе признается недействительным, сотрудники органов пограничной службы изымают его и направляют в органы внутренних дел. Человеку в любом случае придется делать новый паспорт.