Лондон почтил память погибших в теракте 3 июня 6.06.2017, 16:13

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Фото: PAP/EPA/ANDY RAIN

Жители британской столицы отдали дань памяти погибшим в результате теракта, произошедшего вечером 3 июня.

Жители Лондона отдали дань памяти погибшим в результате теракта. Церемонию возглавил мэр британской столицы Садик Хан. Он заверил, что город не намерен прогибаться под террористов, передает «Польское радио».

«Лондон никогда не будет одолен терроризмом. Мы намерены бороться с экстремизмом и победить террористов», - отметил Садик Хан.

Мэр Лондона также заверил, что это станет возможным благодаря единству горожан.

«Наш город сегодня переполнен глубокой печалью и гневом, но также непреодолимой решительностью, потому что наше единство и взаимная любовь всегда будут сильнее, чем ненависть экстремистов», - заключил городской глава.

Британская полиция, тем временем, отпустила 10 человек, арестованных в связи с терактом. Ни одному из них не было предъявлено обвинение.

Таким образом, на свободу были выпущены все подозреваемые в покушении на лондонцев. В общей сложности это 12 человек. Британская полиция также сообщила, что продолжает работы по распознаванию жертв.

Напомним, в результате двойного теракта в Лондоне, произошедшего вечером 3 июня, погибли 7 человек.